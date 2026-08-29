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Mercato NBA, Cleveland fa spazio a Harden: tagliato Cam Whitmore

NBA
©Getty

L'accordo per il rinnovo con James Harden c’è già, ma i Cleveland Cavaliers hanno bisogno di altre operazioni per stare entro i limiti del salary cap. Per questo motivo hanno dovuto tagliare Cam Whitmore, esterno arrivato dagli Washington Wizards nello scambio che ha portato Payton Watson ai Cavs, per fare in modo di avere lo spazio per rifirmare Harden e ingaggiare un altro giocatore per completare il roster

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I Cleveland Cavaliers restano attivi sul fronte del mercato per riuscire a stare entro i limiti della loro situazione salariale, bloccata al First Apron dopo il sign and trade che ha portato in città Payton Watson. Per questo motivo i Cavs, che attualmente sono 32 milioni sotto la soglia possibile, hanno deciso di liberarsi di Cam Whitmore affinché possano rifirmare James Harden e aggiungere un altro giocatore a roster, raggiungendo così il numero minimo di 14 per iniziare la stagione.

 

Il contratto da 5.45 milioni di dollari di Whitmore verrà strechato e spalmato su 3 anni (1.8 milioni a stagione), dopo di che verrà rifirmato Harden per circa 30.5 milioni il primo anno, e pure un 14esimo giocatore a circa 1.36 milioni, il minimo per chi non ha esperienza in NBA (i Cavs pescheranno fra gli undrafted, ndr).

 

Viceversa Cam Whitmore, scelta n.20 di Houston al Draft 2023, potrà trovare una nuova sistemazione: viene da una stagione a Washington da 10 punti in 17’ in appena 21 gare, prima dello stop forzato per un problema di coaguli di sangue

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