I Minnesota Timberwolves proseguono nelle loro manovre e spediscono l’australiano Josh Green agli Utah Jazz in cambio di Cody Williams e di John Konchar: quest'ultimo verrà poi tagliato e i Twolves avranno lo spazio salariale sotto il Second Apron per poter completare la firma di Jonathan Kuminga e aggiungere anche un 14esimo giocatore nel roster

Per poter completare l’ingaggio di Jonathan Kuminga e metterlo effettivamente sotto contratto, i Minnesota Timberwolves avevano bisogno di liberare spazio salariale e di conseguenza di un’altra mossa. Ecco, la mossa è arrivata: come ricostruito da Shams Charania di ESPN, i Twolves del general manager Tim Connelly hanno spedito Josh Green agli Utah Jazz in cambio di Cody Williams e di John Konchar.

Minnesota manda l’ala australiana Green e il suo contratto da 14.68 milioni di dollari per il 2026-27 ai Jazz e si prende indietro i due salari da circa 6 milioni ciascuno di Cody Williams, ala n.10 del Draft 2024 e fratello minore di Jalen Williams di OKC, e di John Konchar, arrivato lo scorso febbraio da Memphis nello scambio che ha portato Jaren Jackson Jr. a Salt Lake City: questo permette ai Twolves di stare sotto il Second Apron di quasi 6.5 milioni e di completare la firma di Kuminga, che guadagnerà 6.06 milioni nel suo primo anno.

Minnesota dovrebbe tenere Williams, giocatore il cui potenziale non è ancora stato espresso, mentre dovrebbe tagliare e stretchare il contratto di Konchar: secondo l’esperto di ESPN Bobby Marks, spalmare su 3 anni il salario da circa 6 milioni dell’ex Grizzlies (2.05 milioni a stagione, ndr) permetterebbe ai Twolves di firmare un 14esimo giocatore riuscendo comunque a stare sotto il Second Apron.