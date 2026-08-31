L'estate ha regalato scambi clamorosi con al centro stelle di prima grandezza come Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown e Kawhi Leonard, potenzialmente in grado di cambiare i destini di Heat, Sixers e Raptors. Non sempre, però, quello che sembra un colpo di mercato porta ai risultati sperati, anzi: secondo Bleacher Report queste sono le cinque peggiori trade degli ultimi cinque anni

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI