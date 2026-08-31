NBA, le cinque peggiori trade degli ultimi cinque anni: quando il mercato è un disastro
L'estate ha regalato scambi clamorosi con al centro stelle di prima grandezza come Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown e Kawhi Leonard, potenzialmente in grado di cambiare i destini di Heat, Sixers e Raptors. Non sempre, però, quello che sembra un colpo di mercato porta ai risultati sperati, anzi: secondo Bleacher Report queste sono le cinque peggiori trade degli ultimi cinque anni
- Russell Westbrook
- Una seconda scelta al Draft 2024
- Una seconda scelta al Draft 2028
- Kyle Kuzma
- Kentavious Caldwell-Pope
- Montrezl Harrell
- La 22^ scelta al Draft 2021
- Domantas Sabonis
- Justin Holiday
- Jeremy Lamb
- Una seconda scelta al Draft 2023
- Tyrese Haliburton
- Buddy Hield
- Tristan Thompson
- Kevin Durant
- TJ Warren
- Mikal Bridges
- Cam Johnson
- Jae Crowder
- Una prima scelta al Draft 2023
- Una prima scelta al Draft 2025
- Una prima scelta al Draft 2027
- Una prima scelta al Draft 2029
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2028
- Bradley Beal
- Chris Paul
- Landry Shamet
- La scelta numero 7 al Draft 2023 (Bilal Coulibaly)
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2024
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2026
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2028
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2030
- Una seconda scelta al Draft 2024
- Una seconda scelta al Draft 2025
- Una seconda scelta al Draft 2026
- Una seconda scelta al Draft 2027
- Una seconda scelta al Draft 2028
- Una seconda scelta al Draft 2030
- Anthony Davis
- Max Christie
- Una prima scelta al Draft 2029
- Luka Doncic
- Maxi Kleber
- Markieff Morris