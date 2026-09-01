L'agente di Jonathan Kuminga Aaron Turner ha detto in un podcast che il suo assistito è stato il miglior giocatore degli Atlanta Hawks nella seconda parte di stagione, almeno stando al suo impatto quando in campo. "Ha avuto il miglior rating on-off della suqadra sia in regular season che nei playoff" ha spiegato. Sul mercato, però, Kuminga si è dovuto accontentare di un biennale con i Minnesota Timberwolves

Dopo la notizia della firma di Jonathan Kuminga con i Minnesota Timberwolves per 13 milioni in due anni , in molti hanno sottolineato come la gestione del giovane congolese sia stata decisamente discutibile . Dopo non aver accettato un’offerta da 90 milioni di dollari in quattro anni dai Golden State Warriors , Kuminga ha accettato un biennale da 46.8 milioni di dollari con secondo anno in opzione per la squadra, a cui gli Atlanta Hawks hanno rinunciato senza preoccuparsene troppo . Una volta free agent, Kuminga ha faticato a trovare un nuovo accordo , rinunciando ad un’offerta triennale dei Los Angeles Lakers per firmare un accordo di due anni con i Minnesota Timberwolves . Eppure, secondo il suo agente Aaron Turner, il suo assistito ha dimostrato agli Hawks addirittura di essere il giocatore più forte della squadra : "Dal momento in cui è arrivato, è stato il migliore in termini di impatto sulle vittorie. Ha avuto il miglior rating on-off sia in regular season che nei playoff ".

I dati smentiscono le dichiarazioni di Turner

Ovviamente Turner fa il suo lavoro da agente, ma ci sono degli evidenti e palesi errori nelle sue dichiarazioni. Innanzitutto Kuminga non è mai stato il miglior giocatore degli Hawks, tanto è vero che la squadra non si è fatta grossi problemi a rinunciare alla team option e nemmeno ha provato a rimetterlo sotto contratto. E anche andando a osservare i dati on-off la realtà è ben diversa rispetto a quanto raccontata: dal 24 febbraio in poi, data dell’esordio di Kuminga ad Atlanta, il suo Net Rating di +12.2 (dati NBA.com) non è il più alto della squadra ma solamente il quinto, dietro al +21.8 di Dyson Daniels, il +18.5 di Onyeka Okongwu, il +18.1 di Nickeil Alexander-Walker, il +16.5 di CJ McCollum e pari al +12.2 di Jalen Johnson. La situazione è ancora peggiore guardando ai playoff, dove il Net Rating di Kuminga è stato di -19.2 nella serie contro i New York Knicks, il quarto peggiore tra i giocatori di rotazione in una serie fortemente negativa per gli Hawks. Kuminga a Minneapolis potrà partire da titolare in una squadra molto ambiziosa, e questo sicuramente è un bene, ma avere un agente che lo ha portato a perdere così tanti soldi dai suoi contratti e che mente spudoratamente in pubblico non gioca certamente a suo vantaggio.