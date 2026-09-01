L'agente di Jonathan Kuminga Aaron Turner ha detto in un podcast che il suo assistito è stato il miglior giocatore degli Atlanta Hawks nella seconda parte di stagione, almeno stando al suo impatto quando in campo. "Ha avuto il miglior rating on-off della suqadra sia in regular season che nei playoff" ha spiegato. Sul mercato, però, Kuminga si è dovuto accontentare di un biennale con i Minnesota Timberwolves
Dopo la notizia della firma di Jonathan Kuminga con i Minnesota Timberwolves per 13 milioni in due anni, in molti hanno sottolineato come la gestione del giovane congolese sia stata decisamente discutibile. Dopo non aver accettato un’offerta da 90 milioni di dollari in quattro anni dai Golden State Warriors, Kuminga ha accettato un biennale da 46.8 milioni di dollari con secondo anno in opzione per la squadra, a cui gli Atlanta Hawks hanno rinunciato senza preoccuparsene troppo. Una volta free agent, Kuminga ha faticato a trovare un nuovo accordo, rinunciando ad un’offerta triennale dei Los Angeles Lakers per firmare un accordo di due anni con i Minnesota Timberwolves. Eppure, secondo il suo agente Aaron Turner, il suo assistito ha dimostrato agli Hawks addirittura di essere il giocatore più forte della squadra: "Dal momento in cui è arrivato, è stato il migliore in termini di impatto sulle vittorie. Ha avuto il miglior rating on-off sia in regular season che nei playoff".
Approfondimento
Kuminga a Minnesota per un ruolo da titolare
I dati smentiscono le dichiarazioni di Turner
Ovviamente Turner fa il suo lavoro da agente, ma ci sono degli evidenti e palesi errori nelle sue dichiarazioni. Innanzitutto Kuminga non è mai stato il miglior giocatore degli Hawks, tanto è vero che la squadra non si è fatta grossi problemi a rinunciare alla team option e nemmeno ha provato a rimetterlo sotto contratto. E anche andando a osservare i dati on-off la realtà è ben diversa rispetto a quanto raccontata: dal 24 febbraio in poi, data dell’esordio di Kuminga ad Atlanta, il suo Net Rating di +12.2 (dati NBA.com) non è il più alto della squadra ma solamente il quinto, dietro al +21.8 di Dyson Daniels, il +18.5 di Onyeka Okongwu, il +18.1 di Nickeil Alexander-Walker, il +16.5 di CJ McCollum e pari al +12.2 di Jalen Johnson. La situazione è ancora peggiore guardando ai playoff, dove il Net Rating di Kuminga è stato di -19.2 nella serie contro i New York Knicks, il quarto peggiore tra i giocatori di rotazione in una serie fortemente negativa per gli Hawks. Kuminga a Minneapolis potrà partire da titolare in una squadra molto ambiziosa, e questo sicuramente è un bene, ma avere un agente che lo ha portato a perdere così tanti soldi dai suoi contratti e che mente spudoratamente in pubblico non gioca certamente a suo vantaggio.