Pur entrando tecnicamente nel suo ultimo anno di contratto, dallo scorso 29 agosto Steph Curry è diventato "eleggibile" per un’estensione di contratto gigantesca, pari a 136.7 milioni di dollari nell’arco di due anni, il massimo consentito dal contratto collettivo. E stando alle sue parole il suo futuro è ancora ai Golden State Warriors: "Non c’è alcun dubbio che io voglia rimanere qui per il resto della mia carriera e sono piuttosto sicuro che succederà" ha detto a NBC Sports Bay Area. "L'accordo e i dettagli del contratto arriveranno al momento giusto, non sarà una distrazione dalla nostra preparazione per la stagione. Abbiamo una squadra che si conosce già molto bene: speriamo di rimanere in salute per dimostrare di cosa siamo capaci, a partire da me — avendo saltato così tante partite lo scorso anno. Sono pronto per la 18^ stagione: è pazzesco che sia già passato così tanto tempo, ma cerco di giocare ancora ad alto livello per aiutarci a vincere e fare il mio lavoro". Anche sua moglie Ayesha è pronta per quello che succederà, confermando che il ritiro è ancora lontano: "Steph lavora più duramente di chiunque altro. Lui non si prende mai giorni liberi. Non si è fermato dalla fine della scorsa stagione. È pronto per andare in campo. Penso che avremo delle sorprese divertenti nei prossimi due anni".

Approfondimento Curry e Golden State: il rinnovo è molto vicino