Pistons-Jalen Duren: ballano 5 milioni a stagione

Prosegue lo stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto fra Jalen Duren e i Detroit Pistons. Secondo Tim MacMahon di ESPN la distanza tra le parti è di 5 milioni di dollari a stagione, col giocatore che chiede un salario di oltre 40 e la franchigia che propone un quinquennale da circa 35 milioni l’anno. La sensazione è che le cose non dovrebbero cambiare a breve: inoltre nessuna squadra si sarebbe fatta avanti per uno scambio
Siamo arrivati a settembre e l’unico nodo ancora da sciogliere sul mercato NBA è quello che riguarda Jalen Duren. Le trattative per il rinnovo coi Detroit Pistons vanno avanti da prima dell’estate ma ad oggi non ci sono novità, permane lo stallo e da quello che filtra non dovrebbero esserci sviluppi positivi a breve termine.
Secondo quanto riportato da Tim MacMahon di ESPN resiste una distanza tra domanda e offerta identificata in 5 milioni di dollari a stagione: Duren e il suo entourage vogliono un salario di oltre 40 milioni, dopo l’inserimento nel terzo quintetto All-NBA che lo rende eleggibile per un contratto del 30% del salary cap (287 milioni per 5 anni, ndr), mentre i Pistons sono convinti che 35 milioni a stagione siano la cifra ideale.
"Duren e il suo agente non sono realistici. Sono ancorati al massimo possibile. Ma 35 milioni di dollari non sono uno sconto. Sono un sacco di soldi", ha detto un dirigente di una franchigia ad Est. Nella prossima stagione soltanto sei centri guadagneranno oltre 35 milioni, ovvero Nikola Jokic, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Domantas Sabonis, Rudy Gobert e Alperen Sengun.
Ricordiamo che Jalen Duren potrebbe anche decidere di firmare la qualifying offer da 9.6 milioni e diventare unrestricted free agent la prossima estate, confidando in una nuova proposta da 5 anni dei Pistons, o da 4 anni da un’altra franchigia. Ma questo vorrebbe anche dire rinunciare a quasi 170 milioni di dollari garantiti oggi, un rischio piuttosto alto.