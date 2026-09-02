Pistons-Jalen Duren: ballano 5 milioni a stagione

Prosegue lo stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto fra Jalen Duren e i Detroit Pistons. Secondo Tim MacMahon di ESPN la distanza tra le parti è di 5 milioni di dollari a stagione, col giocatore che chiede un salario di oltre 40 e la franchigia che propone un quinquennale da circa 35 milioni l’anno. La sensazione è che le cose non dovrebbero cambiare a breve: inoltre nessuna squadra si sarebbe fatta avanti per uno scambio

Siamo arrivati a settembre e l’unico nodo ancora da sciogliere sul mercato NBA è quello che riguarda Jalen Duren. Le trattative per il rinnovo coi Detroit Pistons vanno avanti da prima dell’estate ma ad oggi non ci sono novità, permane lo stallo e da quello che filtra non dovrebbero esserci sviluppi positivi a breve termine.

Secondo quanto riportato da Tim MacMahon di ESPN resiste una distanza tra domanda e offerta identificata in 5 milioni di dollari a stagione: Duren e il suo entourage vogliono un salario di oltre 40 milioni, dopo l’inserimento nel terzo quintetto All-NBA che lo rende eleggibile per un contratto del 30% del salary cap (287 milioni per 5 anni, ndr), mentre i Pistons sono convinti che 35 milioni a stagione siano la cifra ideale.