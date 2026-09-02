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NBA, Victor Oladipo scrive una lettera a tutti i GM: "Datemi un'opportunità"

NBA

L'ex giocatore di Indiana, Oklahoma City e Miami, che non gioca in NBA dall’aprile 2023 a causa di svariati infortuni, ha scritto una lettera sul portale Player’s Tribune rivolta ai 30 general manager della Lega. "Il mio corpo finalmente sta bene e posso dare una mano dentro lo spogliatoio. Chiedo solo un’opportunità per dimostrarlo", le parole di Victor Oladipo

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Victor Oladipo non ha ancora gettato la spugna, crede ancora di poter calcare i parquet NBA. La guardia da Indiana University, fuori dalla Lega dall’aprile 2023 quando si fece male al tendine rotuleo del ginocchio sinistro in maglia Miami Heat e che non ha giocato più di 42 gare in stagione dal 2019, ha deciso di rivolgere un messaggio a tutti i general manager utilizzando la piattaforma Player’s Tribune.

 

"Credo che il mio corpo sia finalmente a posto. Credo di avere ancora della grande pallacanestro (e soprattutto vincente) davanti a me. Credo di poter dare un contributo prezioso a uno spogliatoio NBA. E quello che chiedo ora è un'opportunità per dimostrarlo”, ha scritto la guardia 34enne che lo scorso anno ha giocato 26 partite in G-League coi Wisconsin Herd viaggiando a 13.5 punti, quasi 5 rimbalzi e quasi 4 assist.

Oladipo ha citato la figlia come fonte di motivazione: "È questa la versione che vorrei che Nomi vedesse in questo momento. È ancora così piccola. Ma crescendo, e se mai si troverà in una situazione in cui vorrà trarre insegnamenti dalla mia vita o salvare tra i preferiti alcune pagine della mia storia, spero davvero che questa sia la versione a cui tornerà più spesso".

 

Infine ha scritto: “Non so come finirà il mio percorso qui. Forse qualche squadra mi darà un'opportunità. Forse nessuna. Dipende davvero da voi. Ma se fate parte di una dirigenza NBA e avete dedicato del tempo a leggere questo messaggio: grazie di cuore”.

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