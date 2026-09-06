NBA, Paul, Westbrook e gli altri: quanti ritiri eccellenti negli ultimi cinque anni
Chris Paul e Russell Westbrook, insieme a Kyle Lowry, sono solo gli ultimi nomi di stelle che negli ultimi cinque anni hanno appeso canotta e pantaloncini al chiodo. Un ricambio generazionale netto, che ha visto dire addio a tante stelle, anche di primissima grandezza
- Ritirato nel 2022
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