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NBA, Paul, Westbrook e gli altri: quanti ritiri eccellenti negli ultimi cinque anni

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Chris Paul e Russell Westbrook, insieme a Kyle Lowry, sono solo gli ultimi nomi di stelle che negli ultimi cinque anni hanno appeso canotta e pantaloncini al chiodo. Un ricambio generazionale netto, che ha visto dire addio a tante stelle, anche di primissima grandezza

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