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NBA, cinque giocatori pronti al salto di qualità il prossimo anno

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©Getty

La crescita di un giocatore NBA, specialmente quelli più giovani, non è sempre lineare. Il salto di qualità può arrivare da un momento all’altro, anche dopo sette anni di carriera come accaduto a Nickeil Alexander-Walker lo scorso anno, venendo premiato come Most Improved Player. Mo Dakhil di Bleacher Report ha scelto cinque giocatori pronti a salire di livello nella prossima stagione

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