È passata più di una settimana dalla punizione inflitta dalla NBA agli LA Clippers per aver aggirato il salary cap, ma lo scambio per cedere Kawhi Leonard ai Toronto Raptors (concordato lo scorso giugno) non è ancora stato ufficialmente completato. Secondo quanto riportato da The Athletic, a bloccare la situazione è la situazione instabile nella dirigenza dei Clippers dopo le punizioni della lega, ma tutte le parti in causa si aspettano che lo scambio venga concluso
Manca solo un tassello per concludere la saga di Kawhi Leonard agli LA Clippers: quello della sua cessione ai Toronto Raptors. Dopo sette anni di alterne fortune e, in retrospettiva, un aggiramento del salary cap per fargli avere milioni di dollari da sponsorizzazioni, l’avventura di Leonard nella sua Los Angeles è sul punto di finire, visto che lo scorso giugno il due volte campione NBA è stato ceduto ai Raptors in cambio di Brandon Ingram, Gradey Dick, due prime scelte al Draft non protette, due pick swap e una seconda scelta. Un accordo che è però stato bloccato dai Raptors il 9 luglio per via dell’investigazione ancora non conclusa dalla NBA sui Clippers, ma ora che è passata più di una settimana dalla punizione pesantissima inflitta dalla lega alla franchigia, in Canada sono pronti a concludere l’accordo — con lo stesso Leonard che ha preso parte al "ritiro" organizzato dai giocatori dei Raptors a Miami prima del training camp. Al momento però è ancora tutto fermo, perciò è lecito chiedersi: cosa sta bloccando l’affare?
Approfondimento
Caso Kawhi Leonard-Clippers: violazioni e sanzioni
Secondo quanto riportato da The Athletic, più di una fonte ha indicato il problema nell’incertezza all’interno della dirigenza dei Clippers come motivo del ritardo. Il capo della dirigenza, Lawrence Frank, è stato sospeso per sei mesi e non può prendere parte alle operazioni della squadra, così come il proprietario Steve Ballmer che è stato squalificato per un anno intero. Teoricamente la squadra dovrebbe essere nelle mani di Trent Redden, general manager dei Clippers, ma la squadra non ha annunciato nulla — e non ha più comunicato nulla sui social dal 2 settembre, giorno dell’annuncio della punizione della NBA. Quindi, banalmente, manca una persona che prenda definitivamente la decisione di cedere Leonard. Va però sottolineato come tutte le parti in causa, compresi i giocatori, si aspettano che lo scambio vada in porto come previsto: tutto potrebbe quindi risolversi da un momento all’altro, tanto che è già stato riportato come i Raptors vogliano rinnovare il contratto del loro MVP delle Finals 2019.