Manca solo un tassello per concludere la saga di Kawhi Leonard agli LA Clippers: quello della sua cessione ai Toronto Raptors. Dopo sette anni di alterne fortune e, in retrospettiva, un aggiramento del salary cap per fargli avere milioni di dollari da sponsorizzazioni, l’avventura di Leonard nella sua Los Angeles è sul punto di finire, visto che lo scorso giugno il due volte campione NBA è stato ceduto ai Raptors in cambio di Brandon Ingram, Gradey Dick, due prime scelte al Draft non protette, due pick swap e una seconda scelta. Un accordo che è però stato bloccato dai Raptors il 9 luglio per via dell’investigazione ancora non conclusa dalla NBA sui Clippers, ma ora che è passata più di una settimana dalla punizione pesantissima inflitta dalla lega alla franchigia, in Canada sono pronti a concludere l’accordo — con lo stesso Leonard che ha preso parte al "ritiro" organizzato dai giocatori dei Raptors a Miami prima del training camp. Al momento però è ancora tutto fermo, perciò è lecito chiedersi: cosa sta bloccando l’affare?

Approfondimento Caso Kawhi Leonard-Clippers: violazioni e sanzioni