Grazie al rinnovo dell'accordo tra Kawhi Leonard e i Raptors, due anni per 115 milioni di dollari, con il nuovo contratto firmato l'ex Clippers e Spurs sfonda il muro del mezzo miliardo di dollari di guadagni in carriera, scalando al contempo posizioni nella classifica dei giocatori che tra salari già incassati e altri garantiti nei prossimi anni hanno maturato una vera e propria fortuna

HARDEN RESTA A CLEVELAND: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI