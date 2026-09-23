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NBA, Leonard rinnova con Toronto e entra nel 'club del mezzo miliardo'. LA CLASSIFICA

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Grazie al rinnovo dell'accordo tra Kawhi Leonard e i Raptors, due anni per 115 milioni di dollari, con il nuovo contratto firmato l'ex Clippers e Spurs sfonda il muro del mezzo miliardo di dollari di guadagni in carriera, scalando al contempo posizioni nella classifica dei giocatori che tra salari già incassati e altri garantiti nei prossimi anni hanno maturato una vera e propria fortuna

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