NBA, Leonard rinnova con Toronto e entra nel 'club del mezzo miliardo'. LA CLASSIFICA
Grazie al rinnovo dell'accordo tra Kawhi Leonard e i Raptors, due anni per 115 milioni di dollari, con il nuovo contratto firmato l'ex Clippers e Spurs sfonda il muro del mezzo miliardo di dollari di guadagni in carriera, scalando al contempo posizioni nella classifica dei giocatori che tra salari già incassati e altri garantiti nei prossimi anni hanno maturato una vera e propria fortuna
- 16 stagioni in NBA
- 508 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 12 stagioni in NBA
- 509 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 9 stagioni in NBA
- 511 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 16 stagioni in NBA
- 516 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 10 stagioni in NBA
- 519 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 16 stagioni in NBA
- 532 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 15 stagioni in NBA
- 543 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 23 stagioni in NBA
- 589 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 18 stagioni in NBA
- 591 milioni di dollari di guadagni complessivi