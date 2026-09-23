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NBA, Ant e LaMelo finalmente insieme: i nuovi Timberwolves si presentano così. LE FOTO

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Tante novità attendono i Timberwolves nella stagione che inizierà tra meno di un mese, ma una scalda già gli animi di appassionati e tifosi: la coppia formata da Anthony Edwards e LaMelo Ball. E sono proprio loro, come era prevedibile, a essere gli uomini copertina del Media Day di Minnesota, tra i cui scatti emergono però anche un nuovo look per Rudy Gobert e qualche speranza di rivedere presto in campo il promesso azzurro Donte DiVincenzo

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