NBA, Ant e LaMelo finalmente insieme: i nuovi Timberwolves si presentano così. LE FOTO
Tante novità attendono i Timberwolves nella stagione che inizierà tra meno di un mese, ma una scalda già gli animi di appassionati e tifosi: la coppia formata da Anthony Edwards e LaMelo Ball. E sono proprio loro, come era prevedibile, a essere gli uomini copertina del Media Day di Minnesota, tra i cui scatti emergono però anche un nuovo look per Rudy Gobert e qualche speranza di rivedere presto in campo il promesso azzurro Donte DiVincenzo
- Dopo due finali di Conference e qualche delusione di troppo agli ultimi playoff, Anthony Edwards pare credere molto nella nuova versione dei Timberwolves
- Nella sua carriera NBA, iniziata nel 2020, LaMelo Ball i playoff li ha vissuti solo da spettatore e ora sembra non vedere l'ora di raggiungerli (e di giocarsela con tutti) con la nuova maglia di Minnesota
- Saranno senza alcun dubbio tra i protagonisti più attesi della prossima stagione e la coppia Ant-LaMelo promette davvero scintille
- Rudy Gobert è ormai un veterano NBA e un punto fermo dei Timberwolves, ma al Media Day della squadra il francese si presenta con un nuovo look e tanto di testa rasata a zero
- Infortunatosi gravemene lo scorso aprile, Donte DiVincenzo potrebbe essere costretto a saltare tutta la prossima stagione, ma intanto sognare di vedere il promesso azzurro con Edwards e Ball nel backcourt dei Timberwolves non è vietato
- È opinione diffusa che il successo della nuova versione di Minnesota passi in buona parte dalle prestazioni di Jaden McDaniels, vero equilibratore tattico della squadra tra attacco e soprattutto difesa
- Per puntare davvero in alto Minnesota avrà bisogno anche della sua panchina e Terrence Shannon Jr. si candida ad un ruolo importante nella second unit della squadra
- Dopo la trade che ha portato in Minnesota Ball, il colpaccio del mercato estivo i Timberwolves l'hanno fatto firmando Jonathan Kuminga, potenzialmente il pezzo mancante nello scacchiere tattico di coach Chris Finch
- Per arrivare a LaMelo i Timberwolves hanno sacrificato Naz Reid, sesto uomo perfetto e spesso sostituto di Gobert nel ruolo di centro. Un ruolo che ora toccherà a Joan Beringer, che al secondo anno in NBA è atteso a un salto di qualità importante
- Nel 2021 era arrivato in NBA mostrando le stimmate del giocatore di culto, ma fin qui Bones Hyland ha avuto troppi alti e bassi. In una versione sempre più da corsa dei Timberwolves, però, anche lui potrebbe trovare la svolta della carriera