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NBA, le 5 peggiori situazioni salariali della stagione 26-27: dai Lakers ai Nuggets

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In NBA non è per nulla facile far coesistere i progetti tecnici con le regole del salary cap. Oklahoma City Thunder e New York Knicks stanno facendo di tutto per mantenere intatto il loro nucleo vincente, mentre altre franchigie faticano a giustificare la loro situazione finanziaria, a meno che non riescano a mettere le mani sul Larry O’Brien Trophy 2026-27. Di seguito le 5 squadre messe peggio in termini salariali, secondo Bleacher Report

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI

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