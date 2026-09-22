In NBA non è per nulla facile far coesistere i progetti tecnici con le regole del salary cap. Oklahoma City Thunder e New York Knicks stanno facendo di tutto per mantenere intatto il loro nucleo vincente, mentre altre franchigie faticano a giustificare la loro situazione finanziaria, a meno che non riescano a mettere le mani sul Larry O’Brien Trophy 2026-27. Di seguito le 5 squadre messe peggio in termini salariali, secondo Bleacher Report

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI