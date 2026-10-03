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NBA, James Wiseman favorito per l'ultimo posto a roster dei New York Knicks

NBA
©Getty

Dopo pochi giorni di training camp, James Wiseman è già il favorito per assicurarsi il 14° posto a roster dei campioni in carica dei New York Knicks, che non possono arrivare a 15 per evitare di scavalcare il secondo apron. Insieme a lui si giocano il posto Bruce Brown, Ochai Agbaji, Tony Bradley e Drew Eubanks

I New York Knicks campioni in carica hanno dovuto fare i conti con il famigerato second apron, soglia economica che li ha costretti — per espressa volontà del proprietario James Dolan — in estate a rinunciare a un pezzo chiave del titolo come Mitchell Robinson, finito ai Boston Celtics. Sempre per via del second apron, i Knicks al momento hanno 13 giocatori con contratto garantito e possono permettersene solo un altro prima di finire nel second apron, motivo per cui nel training camp attualmente in corso ci sono cinque giocatori in lotta per assicurarsi il 14° posto a roster. Tra questi, secondo quanto riferito da Stefan Bondy del New York Post, James Wiseman è in pole position per battere la concorrenza formata da Bruce Brown, Ochai Agbaji, Tony Bradley e Drew Eubanks. "Wiseman ha impressionato durante il camp, stando a quanto riportato dai presenti, e dovrebbe essere il favorito" ha scritto nel suo report.

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La carriera complicata di James Wiseman

Wiseman, seconda scelta assoluta al Draft del 2020, ha passato le ultime due stagioni agli Indiana Pacers, seppur giocando pochissimo. Nell’ottobre del 2023 ha infatti subito la rottura del tendine d’Achille alla prima gara stagionale contro i Detroit Pistons, mentre lo scorso anno — dopo essere stato tagliato a fine ottobre dopo una sola gara disputataha disputato appena tre partite a fine dicembre sempre coi Pacers, senza essere confermato dopo il primo contratto da dieci giorni. Campione NBA nel 2022 seppur senza mai giocare con i Golden State Warriors, a soli 25 anni il prodotto dell’università di Memphis vuole provare a ricostruire la sua carriera, approfittando dello spazio nel roster dei Knicks che alle spalle di Karl-Anthony Towns hanno solamente il veterano Andre Drummond.

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