I New York Knicks campioni in carica hanno dovuto fare i conti con il famigerato second apron, soglia economica che li ha costretti — per espressa volontà del proprietario James Dolan — in estate a rinunciare a un pezzo chiave del titolo come Mitchell Robinson, finito ai Boston Celtics. Sempre per via del second apron, i Knicks al momento hanno 13 giocatori con contratto garantito e possono permettersene solo un altro prima di finire nel second apron, motivo per cui nel training camp attualmente in corso ci sono cinque giocatori in lotta per assicurarsi il 14° posto a roster. Tra questi, secondo quanto riferito da Stefan Bondy del New York Post, James Wiseman è in pole position per battere la concorrenza formata da Bruce Brown, Ochai Agbaji, Tony Bradley e Drew Eubanks. "Wiseman ha impressionato durante il camp, stando a quanto riportato dai presenti, e dovrebbe essere il favorito" ha scritto nel suo report.

Approfondimento Dolan: "Non potremo tenere tutto il roster"