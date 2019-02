Super Bowl, le reazioni del mondo NBA al successo dei Patriots

Con la NBA ferma per una serata per "lasciare spazio" all'atto finale della stagione di football, tanti giocatori si sono goduti in tv la sfida tra New England Patriots e i Los Angeles Rams. Lo spettacolo però non è stato dei più divertenti e così, oltre alla celebrazione di un campione immortale Tom Brady, alcuni si domandano: davvero la NFL è più coinvolgente della NBA?