6° POSTO | SCOTTIE PIPPEN, CHICAGO BULLS - 1994 | Senza Michael Jordan, ritiratosi per la prima volta dopo la morte di suo padre, le responsabilità in casa Bulls erano finite tutte sulle spalle di Pippen. E la gara di Natale del 1994 contro i Knicks - avversari complicati da battere al tempo - ne fu una delle tante dimostrazioni: 36 punti, 16 rimbalzi e 3 assist. Sì, per una volta in una classifica con le migliori prestazioni c’è il suo nome e non quello di MJ