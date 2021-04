Mentre la torcia olimpica continua il suo viaggio, si parla della possibilità di una rinuncia alle Olimpiadi, a 99 giorni dal via. “Di fronte a una nuova ondata del Covid dobbiamo chiederci cosa è più giusto", le dichiarazioni di un esponente del governo giapponese TOKYO, 100 GIORNI AL VIA: LA CERIMONIA. VIDEO Condividi:

Il numero due nel principale partito al Governo in Giappone ha stimato che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero anche essere annullate, perchè l'arcipelago giapponese sta attualmente subendo una forte recrudescenza dell'epidemia. E' quanto riportato dai media locali. "Dovremo cancellare i Giochi senza esitazione, se non sarà più possibile controllare l'epidemia", ha detto Toshihiro Nikai, in un'intervista al canale televisivo giapponese TBS. "Se i contagi si stanno diffondendo a causa delle Olimpiadi, non so a cosa servono", ha aggiunto il segretario generale del Partito Liberal Democratico. Pur stimando che rimangono "molte difficoltà da superare", ha specificato che "vogliamo sicuramente organizzare una manifestazione di successo". "E' importante che il Giappone generi entusiasmo con il sostegno del pubblico", ha insistito Nikai. I suoi commenti arrivano 99 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (23 luglio-8 agosto), che è stata rinviata di un anno a causa della pandemia

Vaccini a rilento e nuove restrizioni per Covid La vaccinazione prosegue lentamente, almeno per il momento, in Giappone, mentre il Paese sta vivendo una quarta ondata di infezioni che recentemente hanno costretto le autorità a ripristinare le restrizioni in diversi dipartimenti, tra cui Tokyo. Ieri il Paese ha registrato oltre 4.000 nuovi casi di Covid-19, un livello che non si registrava dalla fine di gennaio. Questa nuova epidemia di contagi sta interrompendo il programma di alcuni gare di qualificazione per le Olimpiadi, così come la staffetta della torcia olimpica, iniziata il 25 marzo. Mercoledì la città di Matsuyama, nel Giappone occidentale, ha annunciato che avrebbe annullato il passaggio della staffetta nella propria città. Anche il dipartimento di Osaka ha preferito ricollocare la staffetta sul proprio territorio in un parco chiuso al pubblico. La maggior parte dei giapponesi è riluttante a ospitare le Olimpiadi che si disputeranno in estate. A titolo precauzionale, l'evento non accoglierà spettatori provenienti dall'estero, hanno deciso le autorità e gli organizzatori giapponesi, d'intesa con il Cio.

Presentate le divise della Russia "squalificata" approfondimento 2 anni alla Russia per doping: niente Olimpiadi La Russia, squalificata per due anni per doping di stato - ridotta da 4 a 2 anni e decisa dal Tas lo scorso ottobre- ha presentato durante una sfilata le divise olimpiche per le prossime Olimpiadi. Vietati simboli e la parola Russia -ufficialmente a Tokyo si chiamerà ROC, acronimo del Comitato Olimpico Russo, ma le divise, presentate ieri in passerella e che indosseranno gli atleti sono decisamente riconoscibili con i colori della loro bandiera.