Anche Sara Errani a Tokyo. Italia con 7 atleti

Tre le tenniste azzurre in gara nel torneo dei Giochi di Tokyo. Sara Errani ottiene infatti il pass olimpico in virtù della riallocazione delle quote a cinque cerchi, diventando così la terza italiana ad ottenere il pass per il Giappone, dopo Camila Giorgi e Jasmine Paolini. "Sono senza parole . La mia quarta Olimpiade: un'emozione incredibile poter rappresentare l'Italia un'altra volta", il commento della tennista di Massa Lombarda pubblicato sui social.

Solo ieri, a causa di un infortunio (frattura da stress a un piede), Martina Trevisan aveva dovuto rinunciare allo slot e al "sogno a cinque cerchi" dopo che alcune defezioni internazionali le avevano permesso di scalare il ranking olimpico e di accedere nell'Entry List dei Giochi.

Per la 34enne romagnola è la quarta partecipazione olimpica dopo Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Sara vanta come miglior risultato in singolare il terzo turno raggiunto in Brasile, mentre in doppio ha raggiunto i quarti in coppia con Roberta Vinci sull’erba di Wimbledon nel 2012 per poi cedere il passo alle sorelle Williams.