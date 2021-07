Baglivo: "Il segreto per due ori? Lavorare"

"Non c'è un segreto per vincere due ori olimpici al taekwondo: bisogna lavorare bene e con molta lealtà e bisogna dare tutto a questi ragazzi - Così Roberto Baglivo, storico allenatore della New Marzial di Mesagne, che ha 'allevato' l'oro olimpico di Tokyo 2020, Vito Dell'Aquila, e anche Carlo Molfetta -. Vito si è allenato con me da quando aveva cinque anni e l'ho tenuto per 13". Mamma commossa, papà stappa una bottiglia di spumante prima di esibire il Tricolore. "Vito - aggiunge Baglivo - è un ragazzo timido e silenzioso, è peggio di me. Si è sempre allenato, qualche volta è venuto in palestra anche durante il lockdown, quando era a Mesagne. Da parte mia - dice a 'Qui Mesagne' durante una diretta Facebook - io alleno da sempre tutti i giorni, a tutti gli orari".