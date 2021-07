Ancora medaglie per gli azzurri a Tokyo, regalate da nuoto e skeet con la staffetta 4x100 sl, Martinenghi e Bacosi. Fognini e Giorgi volano agli ottavi nel tennis, Italvolley sconfitta dalla Polonia. Surf, Fioravanti eliminato. Nel judo, Lombardo esce all'esordio, Alessio fuori nei quarti del taekwondo. Ecco tutti i risultati degli azzurri LA GIORNATA LIVE - RISULTATI Condividi:

Sesta giornata di gare a Tokyo. Ecco i risultati degli azzurri impegnati ai Giochi lunedì 26 luglio.

Tennis, Fognini e Giorgi agli ottavi Prosegue il cammino di Fabio Fognini e Camila Giorgi a Tokyo 2020. Il ligure porta a casa un match complicato contro il bielorusso Gerasimov, battuto 6-4, 7-6 e si qualifica per gli ottavi di finale. Il ligure attende ora il vincente di Nagal-Medvedev, con il russo seconda testa di serie del seeding. Nel secondo turno del torneo femminile in corso all'Ariake Tennis Park, Giorgi si è imposta 6-3, 6-1 sulla tennista del comitato olimpico russo Elena Vesnina. Eliminato Lorenzo Sonego. Il piemontese è stato battuto 6-4, 3-6, 6-4 dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate al secondo turno dalle ucraine Kichenok-Kichenok con il punteggio di 7-6(4), 6-2.

Judo, Basile eliminato all'esordio nei -73 kg Fabio Basile è stato eliminato all'esordio olimpico nella categoria -73 kg. Al Nippon Budokan di Tokyo, il judoka azzurro è stato sconfitto dal coreano Changrim An al golden score.

Skateboard, Lanzi non qualificata per la finale Asia Lanzi non si è si è qualificata per la finale dello street. L'unica italiana presente nella disciplina che fa il suo esordio olimpico a Tokyo, ha chiuso al 14° posto le eliminatorie con il punteggio di 6,13

Taekwondo, Alessio eliminato ai quarti nella categoria -80 kg Simone Alessio è eliminato dal torneo di taekwondo -80 chili, a Tokyo 2020, dopo aver perso nei quarti conl'egiziano Seif Eissa per 6-5

Scherma, sciabola femminile: Vecchi fuori agli ottavi Nella sciabola femminile eliminate tutte le azzurre. Irene Vecchi, ultima italiana in gara, ha ceduto agli ottavi di finale all'atleta del comitato olimpico russo Sofya Velikaya con il punteggio di 15-12. All'esordio, invece, aveva superato la francese Charlotte Lembach con il punteggio di 15-11. In precedenza era stata sconfitta Martina Criscio, battuta dalla coreana Jisu Yoon con il punteggio di 15-11. Mentre il cammino di Rossella Gregorio è stato interrotto dall'atleta del comitato olimpico russo, Sofia Pozdniakova con il punteggio di 15-12.

Surf, Fioravanti eliminato agli ottavi Finisce l'avventura olimpica di Leonardo Fioravanti: il surfista azzurro è stato eliminato agli ottavi dal peruviano Lucca Mesinas (10.77 a 8.86)

Softball, Italia-Canada 1-8. Azzurre chiudono senza vittorie L'Italia chiude il suo torneo olimpico senza vittorie. Nell'ultimo match del girone le azzurre sono state sconfitte 8-1 dal Canada. Nell’ultimo atto del girone olimpico alle azurre non riesce l’impresa di ottenere la prima vittoria. Addirittura l'Italia deve digerire una sconfitta con l’applicazione della “mercy rule” e non è nemmeno di sollievo l’aver battuto a casa e segnato il primo punto del torneo. Il Canada ottiene la certezza di giocare in casa la finale per il bronzo (quella per l’oro sarà Stati Uniti-Giappone), mentre l’addio delle azzurre all’Olimpiade coincide anche con l’addio di Greta Cecchetti alla Nazionale

Volley maschile, Italia-Polonia 0-3 approfondimento Italvolley, pesante ko con la Polonia per 3-0 Dopo il successo in rimonta con il Canada, arriva la prima pesante sconfitta per l'Italia a Tokyo. La Polonia si impone nettamente tre set a zero con i parziali di 25-20; 26-24; 25-20. L'Italia ha dovuto fare a meno del palleggiatore titolare Simone Giannelli, rimasto a riposo precauzionale a causa di un risentimento muscolare

Tiro a volo, Cassandro eliminato in finale nello skeet Si chiude subito la corsa di Tammaro Cassandro nella finale dello skeet: 4 errori sono fatali nella prima serie per il casertano, che viene eliminato con 16 colpi. Lacrime amare per l'azzurro, che chiude 6°

Tiro a volo, Diana Bacosi argento nello skeet femminile approfondimento Bacosi argento nello skeet: "Ho dato tutto" Ottava medaglia azzurra! E' di Diana Bacosi, argento nello skeet femminile. Oro all'americana English, bronzo alla cinese Wei. L'azzurra era campionessa olimpica uscente, avendo vinto l'oro a Rio 2016. Biacosi ha chiuso con 55 piattelli colpiti, a -1 dalla statunitense

Boxe femminile, Irma Testa ai quarti nella -57 kg Nella terza giornata di gare del pugilato, vince la 57 Kg Irma Testa che, superando 5-0 l'irlandese Walsh, stacca il pass per i quarti, in cui si confronterà con la canadese Veyre

Triathlon: Pozzatti 37° nella prova maschile Prova difficile per i due portacolori azzurri impegnati all'Odaiba Marine Park. Gianluca Pozzatti con 1h 49'14" si è classificato al 37° posto mentre Delian Stateff ha chiuso il trittico di gare 39° (1h50'00").

Nuoto: Carraro in finale nei 100 rana, Ceccon nei 100 dorso Martina Carraro (foto Ferraro GMT Sport) accede in finale nei 100 rana con il 7° crono di giornata (1:06.50). Finale anche per Thomas Ceccon che chiude con il terzo posto la prima semifinale dei 100 dorso nuotando in 52"78, quarto tempo complessivo di ingresso in finale. Stefano Ballo e Stefano Di Cola mancano la finale dei 200 stile libero. Ballo ha chiuso con il 10° tempo complessivo (1:45.84), Di Cola con il 14° (1:47.19). Fuori dalla finale anche Margherita Panziera, impegnata nei 100 dorso. L'azzurra ha chiuso con l'11° tempo (59"75).

Nuoto, argento dell'Italia nella staffetta 4x100 stile libero approfondimento Storica staffetta: argento nella 4x100 sl La staffetta 4x100 stile libero azzurra sale per la prima volta nella storia sul secondo gradino del podio di Tokyo 2020 grazie al quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Al Tokyo Aquatics Centre gli azzurri cedono soltanto agli Stati Uniti, che vincono in 3:08.97, e si prendono una fantastica medaglia d’argento con il tempo di 3:10.11 (foto Ferraro - GMT Sport). Chiude il podio l’Australia, bronzo in 3:10.22. Si tratta dell seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4x200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004.

Nuoto, Martinenghi bronzo nei 100 rana approfondimento Martinenghi di bronzo: un' abnegazione granitica La prima medaglia del nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è di bronzo e porta la firma di Nicolò Martinenghi! Al Tokyo Aquatics Centre l'azzurro si piazza al terzo posto nella finale dei 100 rana con 58"33 alle spalle del campione olimpico, il britannico Adam Peaty, oro in 57"37 e dell'olandese Arno Kamminga (58"00). Ventuno anni dopo Sydney 2000, quando Domenico Fioravanti e Davide Rummolo si presero due terzi del podio (primo e terzo), la rana azzurra torna sul podio a cinque cerchi.