Olimpiadi Milano Cortina, da Bagnaia a Pennetta e Achille Lauro: i tedofori vip
Sono stati svelati i primi tre tedofori vip che porteranno la torcia olimpica nel viaggio italiano fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina. Pecco Bagnaia, Flavia Pennetta e Achille Lauro i primi tre, ma non mancano altri nomi con storie straordinarie alle spalle. Il percorso italiano dei 10.001 tedofori e le date da ricordare: tra un mese un nuovo annuncio
- I primi sono appena stati annunciati, ne seguiranno tanti altri in un viaggio lungo 63 giorni, per 60 città e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Dal 26 novembre a Olimpia - con l’accensione del sacro fuoco - all' Italia: Roma, 4 dicembre. Lì inizierà il suo percorso italiano, concludendo il suo tragitto a Milano con l'ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026 per la Cerimonia di Apertura.
- Due volte campione del mondo di MotoGP e una in Moto2
- Vincitrice degli US Open 2015 e di 4 Billie Jean King Cup con la maglia azzurra e ora talent di Sky Sport
- Cantante e artista e uno dei giudici di X Factor su Sky
- Andrea e Franco Antonello. Andrea è un giovane con autismo, insieme a suo padre Franco hanno scelto di trasformare la sfida della disabilità in un viaggio, portando un messaggio di speranza e inclusione
- Dario Pivirotto, classe 1936: uomo che ha già portato la Fiamma Olimpica ai Giochi di Cortina 1956 e Torino 2006
- Lucia Tellone, chef abruzzese che ha ridato vita al forno comunitario del suo paese rimasto spento per 35 anni. Da cinque insegna gratuitamente a bambini e adulti l’arte del pane
- 26 settembre 2025: presentazione dei primi Tedofori
- 26 ottobre 2025: secondo annuncio con nuovi protagonisti
- 26 novembre 2025: accensione della Fiamma Olimpica a Olimpia
- 26 novembre: accensione Fiamma a Olimpia
- 4 dicembre: consegna Fiamma ad Atene e arrivo in Italia a Roma
- 6 dicembre: partenza a Roma del Viaggio della Fiamma Olimpica
- 23 dicembre: arrivo a Napoli
- 31 dicembre: capodanno a Bari
- 26 gennaio: arrivo a Cortina nel giorno del 70° anniversario della Cerimonia di Apertura dei Giochi del 1956
- 6 febbraio: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici a San Siro