Un’Olimpiade a Milano è molto di più dell’evento sportivo in sé. Racchiude un mondo che dell’internazionalità ha fatto il suo marchio di fabbrica: quello della moda. Tra la fine dei Giochi olimpici e l’inizio di quelli paralimpici, la città vivrà la settimana del lancio delle collezioni donna per il prossimo autunno/inverno . Milano sarà ancora di più un crocevia internazionale nel quale l’universo della moda e quello dello sport si incontreranno. In questi giorni è già in corso la settimana della moda uomo e non poteva mancare un richiamo all’Olimpiade da parte di Emporio Armani all’ evento presso lo store Emporio Armani Milano con lo spazio completamente trasformato per trasmettere l’energia dei Giochi Invernali. Accattivante il grande cubo di ghiaccio posizionato al centro della città, sciogliendosi lentamente, svelerà le divise dell’Italia Team. Molti gli ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo presenti alla serata, un’anticipazione dei tanti eventi che proseguiranno nel corso dell’Olimpiade , in una sorta di Slalom Urbano, per consentire a chi sarà in città di vivere al meglio i Giochi.

Lo Slalom Urbano

EA7 farà vivere lo spirito Olimpico anche nelle settimane successive. Saranno molte le iniziative in città per tutta la durata delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dal 15 gennaio al 16 febbraio, le vetrine e due pop-up temporanei all’interno dello store di via Manzoni 31 manterranno viva l’attenzione del pubblico sulle iniziative. La presenza di EA7 si estenderà inoltre a una serie di luoghi strategici di Milano. In un’area dedicata della Triennale, installazioni e contenuti multimediali racconteranno l’evoluzione della collaborazione tra il marchio e l’Italia Team, iniziata nel 2012, mentre in piazza Duca d’Aosta sorgerà Casa EA7, dove sarà possibile rivedere i momenti salienti delle gare del giorno precedente, immergendosi nell’atmosfera della manifestazione grazie a photobooth dedicati. Casa EA7 diventerà un hub di incontri e racconti sportivi, con contenuti video e podcast, che vedranno il coinvolgimento di atleti, tecnici e ospiti d’eccezione. Infine, presso l’Armani Hotel, nei menu dell’Armani/Ristorante e del Bamboo Bar verrà inserita una selezione di cocktail, un dessert e alcuni piatti della colazione a tema; sempre presso il Bamboo Bar, sarà possibile seguire le gare. Visitando tutti e quattro i punti di interesse EA7 in cui prendono forma le diverse attivazioni – store Emporio Armani, Triennale, Casa EA7 in piazza Duca d’Aosta e Armani Hotel – il pubblico potrà vivere il percorso EA7 SLALOM URBANO. La raccolta dei timbri di presenza lungo le varie tappe consentirà di ricevere un omaggio, disponibile presso lo store Emporio Armani Milano di via Manzoni 31.