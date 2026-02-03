Lindsey Vonn ha confermato che gareggerà ai Giochi invernali di Milano-Cortina, nonostante abbia riportato la rottura completa del legamento crociato del ginocchio sinistro. La campionessa statunitense era caduta a Crans Montana, nella gara di discesa libera. "Non era quello che volevo, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso" MILANO-CORTINA, TUTTE LE NEWS LIVE

Lindsey Vonn sarà al cancelletto di partenza domenica per la discesa libera olimpica. Nonostante il grave infortunio di Crans Montana, dove era caduta nel corso della libera di Coppa del Mondo, Vonn non ha perso la speranza di essere protagonista a Milano-Cortina. "Mi sono completamente rotta il legamento crociato anteriore sinistro. Ma ho indossato gli sci e mi sono sentita stabile e in fiducia. Proverò a gareggiare domenica in discesa". Vonn, che scenderà con l’ausilio di un tutore, ha sottolineato: "Sono caduta tante volte nella mia carriera e mi sono sempre rialzata". Giovedì, venerdì e sabato le prove per verificare le sue condizioni. Domenica la gara.

"Sono caduta e mi sono sempre rialzata" "Ovviamente, non è quello che speravo", ha aggiunto Vonn. "Ho lavorato duramente per arrivare a questi Giochi in una posizione molto diversa. So quali erano le mie possibilità prima dell'incidente e so che non sono le stesse di oggi, ma so che c'è ancora una possibilità e finché ci sarà una possibilità, ci proverò. Mi affido a tutti i membri della mia squadra, ai miei fisioterapisti, ai miei dottori, ai miei allenatori, al mio preparatore atletico, tutti lavorano al massimo per farmi arrivare a un punto in cui mi senta sicura. Mi sento molto meglio ora rispetto agli ultimi Campionati del mondo del 2019 e lì ho comunque vinto una medaglia. Purtroppo, nella mia carriera ho dovuto affrontare molte sfide. Ho sempre spinto oltre i miei limiti e la discesa libera è uno sport molto pericoloso, e tutto può succedere. La vita non è perfetta ma per quante volte sono caduta mi sono sempre rialzata. Mi sono già trovato in questa posizione. So come gestirla".