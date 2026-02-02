Si alza il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì allo stadio San Siro di Milano, è già tempo di prime gare a Cortina d'Ampezzo. Si parte mercoledì sera con quattro match della fase a gironi del doppio misto di curling, incontri che apriranno le danze allo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Tra le nazioni subito protagoniste ci sono Norvegia e Svezia, rispettivamente argento e bronzo nella specialità a Pechino 2022. Attenzione anche agli allenamenti perché alle 11.30 ci sarà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio.

