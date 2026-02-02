Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

Olimpiadi

In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì, è già tempo di gare. Si parte mercoledì con la fase a gironi del doppio misto di curling, con quattro incontri sul ghiaccio dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina

Si alza il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì allo stadio San Siro di Milano, è già tempo di prime gare a Cortina d'Ampezzo. Si parte mercoledì sera con quattro match della fase a gironi del doppio misto di curling, incontri che apriranno le danze allo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Tra le nazioni subito protagoniste ci sono Norvegia e Svezia, rispettivamente argento e bronzo nella specialità a Pechino 2022. Attenzione anche agli allenamenti perché alle 11.30 ci sarà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio. 

Leggi anche

Milano-Cortina: le città e gli impianti di gara

Milano-Cortina 2026, il programma di mercoledì 4 febbraio

  • ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Milano-Cortina LIVE: attesa per le parole Vonn

live Olimpiadi

Mancano tre giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Dopo gli applausi per il...

Mattarella: "Chiediamo rispetto tregua olimpica"

Olimpiadi

Mancano quattro giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Primo caso di doping:...

Milano-Cortina: positiva azzurra Passler

DOPING

Primo caso di positività ai controlli antidoping, alla vigilia di Milano-Cortina. È l'azzurra del...

Papa Leone XIV: "Auspico ci sia tregua olimpica"

milano-cortina

Al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro il Pontefice ha auspicato la tregua olimpica, in...

Papa Leone XIV: "Giochi siano ponte tra popoli"

Olimpiadi

Papa Leone XIV - durante una celebrazione nella chiesa di San Babila a Milano, della 'Croce...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS