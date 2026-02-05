Durante Milano-Cortina 2026 grande copertura editoriale per Sky, sia in tv che su sito e social: notizie, commenti, highlights, studi e inviati nelle sedi di gara. Marta Bassino, Giorgio Rocca, Marco Albarello e tanti altri campioni nella squadra dei talent olimpici. E per la prima volta su Sky l’inconfondibile voce di Franco Bragagna, protagonista di un video podcast su skysport.it e il canale YouTube di Sky Sport MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE

La Casa dello Sport di Sky è pronta a scendere sulle piste di Milano Cortina 2026 con una speciale copertura editoriale fatta di news, commenti, highlights, studi e approfondimenti per i Giochi Olimpici Invernali: a partire da venerdì 6 e fino a domenica 22 febbraio, aggiornamenti continui su tutte le gare e edizioni dedicate all’approfondimento su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Ogni giorno - alle 10, alle 15.30, alle 19 e alle 24 - verranno realizzati in uno studio tutto nuovo quattro ampi spazi di approfondimento all’interno del telegiornale denominati “Casa Italia”. Una copertura live speciale che si estende alle venues di gara, per essere sempre aggiornati e vivere quotidianamente l’atmosfera dei Giochi con la qualità di Sky Sport.

La squadra olimpica di Sky Sport Sky Sport garantirà un approfondimento continuo per tutte le giornate olimpiche, grazie alla grande squadra di giornalisti e talent impegnata a raccontare lo spettacolo dei Giochi invernali. Le 4 edizioni di “Casa Italia” saranno condotte da Eleonora Cottarelli e Fabio Tavelli, che ogni giorno accoglieranno in studio per analisi e commenti le grandi firme di Sky Sport, tra le quali Giovanni Bruno, Guido Meda, Carlo Vanzini, Francesco Pierantozzi, Pietro Nicolodi, Nicola Roggero, Danilo Freri. C’è anche un grande nuovo ingresso nella squadra di Sky Sport per i Giochi Olimpici 2026, si tratta di Franco Bragagna, voce amatissima e inconfondibile, per la prima volta su Sky con la sua grande competenza ed esperienza in tema di Olimpiadi e sport invernali. Con i suoi commenti e le sue analisi, Bragagna sarà tra i protagonisti degli studi di Sky Sport per tutta la durata delle competizioni. In campo anche una squadra di talent di altissimo profilo ed esperienza: Marta Bassino, vincitrice di due titoli mondiali, sette gare di Coppa del Mondo e una Coppa di specialità nello slalom gigante nel 2021, che sarebbe stata protagonista a Cortina senza l’infortunio che l’ha bloccata nell’anno olimpico; Giorgio Rocca, vincitore di 11 gare di Coppa del Mondo e di una Coppa del Mondo di specialità nello slalom speciale; Marco Albarello, 5 medaglie olimpiche nello sci di fondo, tra cui l’oro nella staffetta a Lillehammer nel 1994; Daniele Ferrazza, nazionale della Squadra Olimpica di curling nel 2018 in Corea Del Sud; Lorenzo Magri, allenatore tecnico e coreografico di pattinaggio di figura e tutte le altre firme della redazione di Sky Sport. Una copertura che dagli studi di Sky si estenderà a tutte le venues di gara, dove le firme di Sky Sport saranno pronte a fornire news in tempo reale per l’intera giornata: la Triennale di Milano sarà presidiata da Francesco Pierantozzi e Francesca Piantanida, mentre a Cortina in Galleria Farsetti ci sarà Alessandro Acton. A Livigno, da Aquagranda, collegamenti con Federica Lodi, mentre Riccardo Re, Valentina Fass, Federica Frola, Niccolò Omini e Dody Nicolussi saranno inviati sui campi di gara e nelle sedi olimpiche.