Karl come Balotelli: l’esultanza show per Milano-Cortina 2026 fa il giro del web. FOTO
Freddo? Macché... Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nello slalom parallelo gigante di snowboard (la sua quarta medaglia olimpica), l'atleta austriaco Benjamin Karl (40 anni!) ha deciso di lasciarsi andare a una delle esultanze che potrebbero essere ricordate anche al termine di queste Olimpiadi. Via i vestiti come Hulk e Super Mario Balotelli a Euro 2012, dopo un urlo liberatorio si è tuffato nella neve. Guarda le foto
OLIMPIADI: LE NEWS DI OGGI - IL MEDAGLIERE