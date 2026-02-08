Freddo? Macché... Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nello slalom parallelo gigante di snowboard (la sua quarta medaglia olimpica), l'atleta austriaco Benjamin Karl (40 anni!) ha deciso di lasciarsi andare a una delle esultanze che potrebbero essere ricordate anche al termine di queste Olimpiadi. Via i vestiti come Hulk e Super Mario Balotelli a Euro 2012, dopo un urlo liberatorio si è tuffato nella neve. Guarda le foto

