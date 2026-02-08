Offerte Sky
Karl come Balotelli: l’esultanza show per Milano-Cortina 2026 fa il giro del web. FOTO

milano-cortina fotogallery
15 foto

Freddo? Macché...  Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nello slalom parallelo gigante di snowboard (la sua quarta medaglia olimpica), l'atleta austriaco Benjamin Karl (40 anni!) ha deciso di lasciarsi andare a una delle esultanze che potrebbero essere ricordate anche al termine di queste Olimpiadi. Via i vestiti come Hulk e Super Mario Balotelli a Euro 2012, dopo un urlo liberatorio si è tuffato nella neve. Guarda le foto
OLIMPIADI: LE NEWS DI OGGI - IL MEDAGLIERE

Le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Olimpiadi invernali

Record di medaglie in un giorno per l'Italia alle Olimpiadi invernali: per ora sono 4. Sofia...

7 foto

Brutta caduta per Lindsey Vonn nella discesa

foto e news

Caduta choc per Lindsey Vonn nella discesa di Milano Cortina. L'americana - una delle favorite e...

21 foto

Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Olimpiadi invernali

Al via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina con le prime medaglie conquistate: l'Italia, dopo...

8 foto

Mattarella e Vale Rossi a San Siro in tram

MILANO-CORTINA

La sorpresa più grande della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Il presidente della...

11 foto

Le FOTO più belle della cerimonia d'apertura

MILANO-CORTINA

Da Milano a Cortina: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è stata memorabile. La voce di...

81 foto

    Rossi: "Mattarella un grande, un'emozione unica"

    milano-cortina

    Valentino Rossi ha parlato al 'Corriere della Sera' e 'Repubblica' del famoso video sul tram...

    Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson

    MILANO-CORTINA

    Terzo posto per Sofia Goggia alle spalle della statunitense Johnson e della tedesca Aicher nella...

    Milano-Cortina: i risultati di oggi degli azzurri

    milano-cortina

    Nuova giornata di Giochi a Milano-Cortina e nuovi impegni per gli azzurri. Arriviamo a 7 medaglie...