Sanremo: Lollobrigida, Vittozzi e i campioni paralimpici super ospiti al Festival
Super ospiti della seconda serata del Festival due delle grandi 'star' dei Giochi di Milano-Cortina 2026: Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Costretta al forfait a causa dell'influenza Arianna Fontana. Sul palco anche i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) e Giuliana Turra per promuovere le Paralimpiadi che prenderanno il via il 6 marzo
- Carlo Conti e Laura Pausini si 'inchinano' alla classe di Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, ospiti nella seconda serata del Festival di Sanremo dopo le loro grandissime imprese alle Olimpiadi invernali.
- Sul palco anche lo sciatore Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) e Giuliana Turra, specialista del wheelchair curling (curling su ghiaccio in squadra da carrozzina): saranno tra i protagonisti delle Paralimpiadi che prenderanno il via il 6 marzo.
- Bellissime, le due stelle dello sport azzurro con le medaglie d'oro appena conquistate ai trionfali Giochi di Milano-Cortina.
- Le due atlete ricevono il super applauso dell'Ariston.
- La parola a Francesca, due ori nel pattinaggio di velocità: "L'emozione più bella è stata vedere mio figlio sugli spalti".
- Lisa, salutata con ammirazione anche da Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata: "Sono orgogliosa di aver portato il primo oro all'Italia in questa disciplina".
- Per Giuliana Turra sarà il debutto nelle Paralimpiadi: "La preparazione è stata molto impegnativa - spiega - ma cercherò di fare del mio meglio. E speriamo, soprattutto, che siano delle Olimpiadi inclusive".
- Giacomo Bertagnolli, ipovedente sin dalla nascita a causa di un'atrofia del nervo ottico, ha iniziato a sciare a due anni e nel 2012, a 13 anni, ha partecipato alle sue prime gare agonistiche. Vincitore di otto medaglie paralimpiche (quattro ori), di diciassette medaglie mondiali (dieci ori), di due Coppe del Mondo generali e di undici di specialità. "Siamo molto emozionati - confessa Bertagnolli - e vi chiediamo il sostegno anche da casa per darci la forza di fare dei bellissimi Giochi".
- Il tenero saluto di Achille a Giuliana Turra.
- Ancora uno scatto di Francesca e Lisa sul palco dell'Ariston. Ma ripercorriamo le loro fenomenali Olimpiadi, a partire da quel magico 8 febbraio...
- La prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi invernali arriva l'8 febbraio dal pattinaggio di velocità, in una delle 'classiche': i 3000 metri. Francesca Lollobrigida se la regala per il suo compleanno, con la ciliegina sulla torta: 35 anni e il record olimpico con uno strepitoso tempo di 3'54"28.
- Con la bandiera a far da mantello di questa "Wonder Mamma", Francesca corre verso gli spalti dello stadio del ghiaccio di Milano Rho per festeggiare tenendo in braccio il figlio Tommaso di due anni e mezzo.
- Il 12 febbraio arriva il bis nei 5000 metri: la pattinatrice romana entra nella storia degli sport invernali, diventando l'italiana più vincente di sempre nella sua disciplina.
- La seconda medaglia d'oro arriva nel giorno in cui anche Federica Brignone compie l'impresa: "A darmi la carica è stato anche l'oro di Fede - confessa la Lollobrigida - perché mi ha confermato che ti possono dire che è impossibile e forse lo credi anche tu, però solo noi sappiamo veramente rendere le cose possibili".
- Il 15 febbraio, ad Anterselva, un'altra giornata storica per lo sport italiano: la bellunese vince l'oro nella gara ad inseguimento di biathlon, il primo nella storia azzurra.
- "È un sogno che si avvera - le prime parole della campionessa veneta - mi scoppia il cuore. Mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri".
- Nella 12,5 km partiva con 40 secondi di ritardo dalla vincitrice della sprint, la norvegese Kirkeeide. Decisiva la sua prova 'glaciale' al poligono: 20 colpi su 20, un trionfo.
- All'Arena di Verona, l'onore più grande: Lisa è, insieme a Davide Ghiotto, la portabandiera dell'Italia. "Un'esperienza emozionante. Sono orgogliosa di aver rappresentato il nostro Paese nella Cerimonia che ha chiuso l'edizione olimpica invernale più vincente di sempre per l'Italia Team", le parole dell'olimpionica del biathlon.
- Costretta al forfait 'sanremese' a causa dell'influenza la regina assoluta dello short track italiano e l'atleta azzurra più vincente di sempre con le sue 14 medaglie olimpiche.
- Tre le medaglie per la lombarda nei Giochi di 'casa', che le hanno consentito appunto di superare il record storico (13) di Edoardo Mangiarotti: l'oro nella staffetta mista, l'argento nei 500 metri e l'argento nella staffetta femminile insieme a Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel.
- Arianna è stata anche la portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura a San Siro insieme a Federico Pellegrino.