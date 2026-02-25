Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo: Lollobrigida, Vittozzi e i campioni paralimpici super ospiti al Festival

Olimpiadi fotogallery
22 foto

Super ospiti della seconda serata del Festival due delle grandi 'star' dei Giochi di Milano-Cortina 2026: Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Costretta al forfait a causa dell'influenza Arianna Fontana. Sul palco anche i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) e Giuliana Turra per promuovere le Paralimpiadi che prenderanno il via il 6 marzo 

ALTRE FOTOGALLERY

Lollobrigida e Vittozzi super ospiti al Festival

Olimpiadi

Super ospiti della seconda serata del Festival due delle grandi 'star' dei Giochi di...

20 foto

Quanto hanno guadagnato i medagliati azzurri?

Olimpiadi

Una spedizione memorabile a Milano-Cortina per l'Italia, che chiude con trenta medaglie...

29 foto

Il boom è anche social: Constantini +417% follower

Olimpiadi

Con le medaglie vinte a Milano-Cortina aumenta anche la popolarità degli atleti Azzurri, come...

28 foto

Musica e bellezza: le FOTO della cerimonia finale

Olimpiadi

Si è spenta la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. All'Arena di Verona si è svolta la...

73 foto

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia chiude 4^

Olimpiadi

30 medaglie per l'Italia a Milano-Cortina, un record storico clamoroso: gli azzurri chiudono al...

29 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    McGrath: "A volte fa bene sedersi sotto un albero"

    Olimpiadi

    L'immagine dello slalomista norvegese nel bosco dopo l'inforcata è stata una delle cartoline...

    Giada D'Antonio operata al crociato: le news

    Olimpiadi

    Dopo l'infortunio in allenamento durante l'Olimpiade di Milano-Cortina l'azzurra è stata operata...

    CR7, messaggio per Vonn: "Le leggende si rialzano"

    il messaggio

    Il campione portoghese ha commentato il post nel quale Lindsey Vonn ha dichiarato di avere...