Con le medaglie vinte a Milano-Cortina aumenta anche la popolarità degli atleti Azzurri, come evidenziato dall'enorme crescita dei follower sui social. Analizzando i loro profili Instagram (con i dati elaborati attraverso il tool di 'Not Just Analytics') dal 4 al 23 febbraio la curva è spesso vertiginosa. Brignone e Fontana, ma non solo: a stupire è il boom del curling, con Stefania Constantini che ha il 417% in più di follower rispetto alla vigilia delle Olimpiadi!

IL MEGLIO DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA