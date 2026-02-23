Milano-Cortina, boom Instagram: quanti follower hanno guadagnato gli Azzurri
Con le medaglie vinte a Milano-Cortina aumenta anche la popolarità degli atleti Azzurri, come evidenziato dall'enorme crescita dei follower sui social. Analizzando i loro profili Instagram (con i dati elaborati attraverso il tool di 'Not Just Analytics') dal 4 al 23 febbraio la curva è spesso vertiginosa. Brignone e Fontana, ma non solo: a stupire è il boom del curling, con Stefania Constantini che ha il 417% in più di follower rispetto alla vigilia delle Olimpiadi!
- oro nello short track staffetta mista
- argento nello short track staffetta femminile
- argento nello short track 500 metri
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 50.380
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 73.320
- +22.940 (+45,6%)
- oro nello slalom gigante
- oro nel Super G
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 339.069
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 488.424
- +149.355 (+44%)
- oro nei 3000m pattinaggio velocità
- oro nei 5000 metri pattinaggio velocità
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 133.500
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 230.091
- +96.591 (+72,4%)
- oro nello ski cross
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 14.685
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 20.554
- +5.869 (+40%)
- argento nello ski cross
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 21.036
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 39.348
- +18.312 (+87%)
- bronzo nei 5000 metri pattinaggio velocità
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 5.955
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 14.069
- +8.114 (+136,3%)
- bronzo nel pattinaggio velocità Mass Start
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 3.863
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 4.909
- +1.046 (+27,1%)
- bronzo nel Team Sprint sci di fondo TL
- bronzo nella staffetta sci di fondo 4 x 7,5 km
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 56.739
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 60.008
- +3.269 (+5,76%)
- bronzo nel Team Sprint sci di fondo TL
- bronzo nella staffetta sci di fondo 4 x 7,5 km
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 5.199
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 7.488
- +2.289 (+44%)
- bronzo nel freeski Big Air
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 22.478
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 32.836
- +10.358 (+46,1%)
- oro nel biathlon inseguimento
- argento nel biathlon staffetta mista
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 186.849
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 225.347
- +38.498 (+20,6%)
- bronzo nello snowboard cross
- argento nello snowboard cross a squadre
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 84.688
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 91.221
- +6.533 (+7,72%)
- argento nello snowboard cross a squadre
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 5.383
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 5.943
- +560 (+10,4%)
- bronzo nel curling doppio misto
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 58.445
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 302.388
- +243.943 (+417,3%)
- bronzo nel curling doppio misto
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 14.865
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 48.543
- +33.678 (+226,6%)
- bronzo nello slittino
- bronzo nella staffetta slittino
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 20.531
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 22.473
- +1.942 (+9,5%)
- bronzo nel parallelo snowboard
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 3.665
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 8.036
- +4.371 (+119,26%)
- bronzo nella discesa libera
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 646.086
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 690.655
- +44.569 (+6,9%)
- argento nella discesa libera
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 186.279
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 247.981
- +61.702 (+33,13%)
- bronzo nella discesa libera
- follower su Instagram prima delle Olimpiadi: 195.911
- follower su Instagram al termine delle Olimpiadi: 209.556
- +13.645 (+6,97%)
- oro nello slittino doppio
- bronzo nella staffetta slittino
- Andrea Voetter: da 6033 a 7505 follower
- Marion Oberhofer: da 2432 a 3532 follower
- oro nell'inseguimento pattinaggio velocità
- Davide Ghiotto: da 10.289 a 2.334 follower
- Andrea Giovannini da 3863 a 4919 follower
- Michele Malfatti: da 1.234 a 1.972 follower
- bronzo nello short track staffetta maschile
* anche oro nello short track staffetta mista
- Andrea Cassinelli da 1.197 a 1.574 follower
- Thomas Nadalini: da 3.494 a 9.392 follower
- Pietro Sighel: da 10.756 a 17.354 follower
- Luca Spechenhauser: da 3.757 a 6.416 follower
- argento nello short track staffetta femminile
* anche oro nello short track staffetta mista
- Chiara Betti: da 2.026 a 4.877 follower
- Elisa Confortola: da 4.156 a 10.036 follower
- Arianna Sighel: da 5.649 a 12.548 follower
- Arianna Fontana: vedi scheda dedicata
- argento nel biathlon staffetta mista
- Dorothea Wierer: da 64.6196 a 70.9014 follower
- Tommaso Giacomel: da 34.571 a 46.983 follower
- Lukas Hofer. da 59396 a 60.549 follower
- Lisa Vittozzi: vedi scheda dedicata
- bronzo nel Team Event pattinaggio
- Matteo Rizzo: da 42.822 a 66.115 follower
- Lara Naki Gutmann: da 20.217 a 47.293
- Sara Conti: da 12.164 a 32.850
- Niccolò Macii: da 8.247 a 21.658
- Charlene Guignard: da 12.298 a 29.570
- Marco Fabbri: da 5.110 a 17.469
- Daniel Grassl: da 34.037 e 50.083
- bronzo nella staffetta sci di fondo 4 x 7,5 km
- Davide Graz: da 2.811 a 3.511 follower
- Martino Carollo: dati crescita non disponibili, 2.268 follower attuali
- Elia Barp: vedi scheda dedicata
- Federico Pellegrino: vedi scheda dedicata
- oro nello slittino doppio
- bronzo nella staffetta slittino
- bronzo nella staffetta slittino
- Emanuel Rieder: dati crescita non disponibili, 6.077 follower attuali
- Simon Kainzwaldner: dati crescita non disponibili, 4.019 follower attuali
- Verena Hofer: dati crescita non disponibili, 3.219 follower attuali