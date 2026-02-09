Lindsey Vonn, le condizioni post infortunio alle Olimpiadi: news live di oggi
La campionessa americana Lindsey Vonn è ricoverata da questa domenica all'ospedale di Treviso dove è stata operata per stabilizzare una frattura alla gamba sinistra (quella col legamento crociato rotto) subita dopo la caduta nella discesa olimpica di Cortina. Alle 12 è atteso un nuovo bollettino medico. Di seguito il liveblog con tutte le notizie e le reazioni in tempo reale
Il post di Svindal per Lindsey Vonn
"Lindsey. Sei incredibilmente coraggiosa. Ispiri le persone che seguono il tuo percorso e noi che lavoriamo a stretto contatto con te ogni giorno. Ieri è stata una giornata dura in montagna. Per tutti, ma soprattutto per te. Eppure è successo qualcosa che penso dica tutto. "Dillo a Breezy, congratulazioni e buon lavoro". La tua compagna di squadra era in testa, e questo è il messaggio che volevi che gli allenatori della squadra di sci americana ricordassero prima del tuo trasporto aereo in ospedale. Il vero carattere emerge nei momenti difficili"
Atteso il bollettino
Atteso in questi minuti il bollettino medico sulle condizioni di Lindsey Vonn dopo l'operazione per la frattura alla gamba sinistra ieri
L'arrivo di Lindsey Vonn all'ospedale di Treviso ieri
Alle 12 il bollettino: le ultime news
Con Alessandro Acton le ultime sulle condizioni di Lindsey Vonn, alle 12 atteso il bollettino medico
Il pensiero di Sofia Goggia per Lindsey Vonn
Nella sua "lettera a Cortina" dopo il bronzo in discesa, Sofia Goggia ha voluto dedicare un pensiero e mandare un abbraccio all'amica Lindsey Vonn
Le parole a caldo della sorella
"E stato spaventoso vederla cadere - ha detto ieri a caldo la sorella Karin Kildow alla tv americana a NBC -.La paura è sempre tanta quando vedi un'atleta ferma sulla neve, l'elicottero che arriva e i medici che la portano via in barella. Ma lei quando scia da sempre il 110%, senza paura. Lo sci è così, uno sport pericoloso con tante variabili difficili da prevedere".
Un carriera costellata di infortuni
La carriera di Lindsey Vonn è stata purtroppo caratterizzata da tanti gravi infortuni, che ne hanno condizionato le prestazioni e portato a un primo ritiro nel 2019. In totale, ha subito oltre 10 interventi chirurgici importanti alle ginocchia, alle braccia e alle mani
Lo scarno comunicato Usa
Fin qui da parte della federazione americana l'unica nota ufficiale è questo tweet di ieri pomeriggio dove si conferma che "LIndsey Vonn ha subito un infortunio" che le condizioni sono "stabili" e che l'atleta "è in buone mani grazie a un team di medici americani e italiani"
La dinamica dell'incidente
La sciatrice statunitense, 41 anni, che gareggiava nonostante una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita solo nove giorni prima in Coppa del Mondo a Crans-Montana, dopo appena 13 secondi di gara nell'affrontare il primo salto del tracciato ha perso l'equilibrio ed è finita rovinosamente sulla neve. Le urla di dolore dell'atleta sono state chiaramente udite dai microfoni a bordo pista. La gara è stata interrotta per circa 20 minuti per permettere allo staff medico di soccorrerla e trasportarla in elicottero prima all'ospedale Codivilla di Cortina (per i primi esami) e poi a Treviso (per l'intervento chirurgico). Qui sotto la ricostruzione completa a cura della redazione di Sky Sport
Attesa per il nuovo bollettino medico
Oggi alle 12.00 è previsto un nuovo bollettino medico da parte dell'ospedale dove è ricoverata Lindsey Vonn
Lindsey Vonn operata ieri a Treviso
La campionessa americana è stata operata ieri all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo ha reso noto la direzione dell'Ulss 2 di Treviso dove attualmente è ricoverata.