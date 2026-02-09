"Lindsey. Sei incredibilmente coraggiosa. Ispiri le persone che seguono il tuo percorso e noi che lavoriamo a stretto contatto con te ogni giorno. Ieri è stata una giornata dura in montagna. Per tutti, ma soprattutto per te. Eppure è successo qualcosa che penso dica tutto. "Dillo a Breezy, congratulazioni e buon lavoro". La tua compagna di squadra era in testa, e questo è il messaggio che volevi che gli allenatori della squadra di sci americana ricordassero prima del tuo trasporto aereo in ospedale. Il vero carattere emerge nei momenti difficili"