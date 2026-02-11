Lindsey Vonn, terza operazione post caduta alle Olimpiadi: le news di oggimilano-cortina
La sciatrice Usa — reduce dalla bruttissima caduta durante la discesa libera olimpica — ha postato un messaggio sui social: "Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Ringrazio per il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo, i miei compagni del Team Usa continuano a ispirarmi e mi stanno dando qualcosa per cui tifare"
"Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa: sto facendo progressi e so che tutto andrà bene". A scriverlo è Lindsay Vonn, che ha postato sui social una foto dal letto d'ospedale corredata da un messaggio di speranza e ringraziamenti, a pochi giorni dalla brutta caduta della discesa libera di Milano-Cortina.
Amore e supporto da tutto il mondo
"Ringrazio tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la mia famiglia, tutti quelli che sono stati al mio fianco e per il tantissimo amore e supporto da parte dalle persone di tutto il mondo - ha proseguito -. Inoltre, faccio le mie infinite congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare".