La sciatrice Usa — reduce dalla bruttissima caduta durante la discesa libera olimpica — ha postato un messaggio sui social: "Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Ringrazio per il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo, i miei compagni del Team Usa continuano a ispirarmi e mi stanno dando qualcosa per cui tifare"

"Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa: sto facendo progressi e so che tutto andrà bene". A scriverlo è Lindsay Vonn, che ha postato sui social una foto dal letto d'ospedale corredata da un messaggio di speranza e ringraziamenti, a pochi giorni dalla brutta caduta della discesa libera di Milano-Cortina.