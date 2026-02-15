Brignone e Goggia alle Olimpiadi Milano Cortina, Slalom gigante femminile in diretta live
Federica Brignone per ora davanti a tutte nella prima manche del gigante femminile sull'Olympia delle Tofane. Prova magistrale dell'azzurra che chiude con 34 centesimi di vantaggio su Duerr. Terzo posto per Sofia Goggia a 46 centesimi da Brignone. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
GIGANTE FEMMINILE, LA PRIMA MANCHE LIVE
- 1. Federica Brignone (ita) 1:03.23
- 2. Lena Duerr (Ger) +0.34
- 3. Sofia Goggia (Ita) +0.46
- 4. Lara Colturi (Alb) +0.74
- 4. Sara Hector (Swe) +0.74
- 4. Thea Louise Stjernesund (Nor) +0.74
- 7. Mikaela Shiffrin (Usa) +1.02
- 8. Valerie Grenier (Can) +1.03
- 9. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1.05
- 10. Alice Robinson (Nzl) +1.09
- 11. Julia Scheib (Aut) +1.13
- 12. Camille Rast (Sui) +1.14
- 13. Paula Moltzan (Usa) +1.16
- 13. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1.16
- 15. Lara Della Mea (Ita) +1.19
Ventesimo tempo per Asja Zenere, lontana 1''90 da Federica Brignone. Vedremo anche lei nella seconda manche
Tocca adesso all'ultima azzurra: Asja Zenere
Della Mea: "Dovrò essere brava nella seconda manche"
Le parole di Lara Della Mea a Rai Sport dopo la prima manche: "La pista e la neve erano facili, si faceva la differenza sui dossi e io li ho sbagliati. Non sono lontanissima, dovrò essere brava nella seconda manche"
Goggia: "Non mi aspettavo di essere terza"
Le parole di Sofia Goggia a Rai Sport dopo la prima manche: "Non ho ancora visto gli intertempi, nella parte alta non sentivo il ritmo del gigante. Da tanto non facevo bene le gare di gigante, ma sotto mi sentivo veloce. È una gara tirata, Federica è stata bravissima. La posizione è buona, la pista ha tenuto: dovrò restare concentrata. Non mi aspettavo di essere terza. A questa disciplina tengo molto perché è la base per andare forti in velocità"
Brignone: "Ho fatto una manche a tutta"
Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport dopo la prima manche: "La neve è molto facile, il tracciato non è niente di speciale, c’è solo da andare dritti. A parte le prime curve è veramente ‘easy’, io ho cercato di attaccare, di essere pulita e intelligente sui cambiamenti di terreno, alla fine bisognava invertire prima del dosso, come nel superG, per me è stato più facile. Ho fatto una manche corretta, a tutta, è mi è venuta". Sull'entusiasmo dei tifosi: "Ho messo fuori i bastoni al cancelletto e ho sentito il rumore quaggiù, bello e adrenalinico"
È un gigante avvincente, tutte racchiuse con distacchi minimi. Da Lena Duerr, seconda, a Emma Aicher, sedicesima, ci sono 15 atlete racchiuse in meno di un secondo
Goggia è terza!
Anche Sofia Goggia si inserisce nella lotta per le medaglie! L'azzurra velocissima nella parte bassa, chiude a 46 centesimi da Brignone. Vivremo una seconda manche incredibile!!
Tocca adesso a Sofia Goggia!
Duerr al 2° posto
Lena Duerr si inserisce al secondo posto, lontana 34 centesimi da Federica Brignone. La tedesca fa la differenza nella seconda parte di gara e si inserisce tra Federica e il terzetto Colturi-Hector-Stjernesund
La classifica dopo le prime 15 atlete
- 1. Federica Brignone (ita) 1:03.23
- 2. Lara Colturi (Alb) +0.74
- 2. Sara Hector (Swe) +0.74
- 2. Thea Louise Stjernesund (Nor) +0.74
- 5. Mikaela Shiffrin (Usa) +1.02
- 6. Valerie Grenier (Can) +1.03
- 7. Alice Robinson (Nzl) +1.09
- 8. Julia Scheib (Aut) +1.13
- 9. Camille Rast (Sui) +1.14
- 10. Paula Moltzan (Usa) +1.16
- 10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1.16
- 12. Lara Della Mea (Ita) +1.19
- 13. Britt Richardson (Can) +1.74
- 14. Zrinka Ljutic (Cro) +2.11
- 15. Nina O'Brien (Usa) +2.58
BRIGNONE AL COMANDO!
A spezzare l'equilibrio ci pensa La Tigre di La Salle!! Meravigliosa Federica che disegna l'Olympia delle Tofane con una prova magistrale. L'azzurra passa al comando con 74 centesimi di vantaggio su Colturi, Hector e Stjernesund. Cosa hai fatto Federica!?
Gasienica-Daniel si inserisce nella lotta per le medaglie: la polacca si scompone nel finale e chiude a 42 centesimi dalle tre atlete in vetta. È il momento adesso di Federica Brignone!
Della Mea a 45 centesimi dalla vetta
Una bella prova, ma con qualche rimpianto per Lara Della Mea: velocissima a metà gara, l'azzurra paga nella seconda parte della discesa. Lara è a 45 centesimi dal terzetto di testa, in piena lotta per una medaglia
Tocca adesso alla prima azzurra: Lara Della Mea!
Colturi ex aequo con Hector e Stjernesund!
Incredibile cosa stiamo vedendo: tre atlete al comando con lo stesso tempo! Lara Colturi, al debutto olimpico, si aggiunge a Hector e Stjernesund con il crono di 1:03.97. Che gara, che seconda manche vedremo!
Altro inserimento nelle posizioni di vertice: è quello della canadese Valerie Grenier, quarta a 29 centesimi dalla coppia di testa. In questo momento ci sono 8 atlete racchiuse in 42 centesimi, l'unico tempo alto è quello di Zrinka Ljutic
La classifica dopo le prime 8 discese
- 1. Sara Hector (Swe) 1:03.97
- 1. Thea Louise Stjernesund (Nor) +0.00
- 3. Mikaela Shiffrin (Usa) +0.28
- 4. Alice Robinson (Nzl) +0.35
- 5. Julia Scheib (Aut) +0.39
- 6. Camille Rast (Sui) +0.40
- 7. Paula Moltzan (Usa) +0.42
- 8. Zrinka Ljutic (Cro) +1.37
Che peccato per Julia Scheib! L'austriaca era davanti a tutte dopo il terzo settore, poi però ha commesso un brutto errore dopo il dosso finale e ha perso 48 centesimi. Quinto posto per Scheib a 39 centesimi da Hector e Stjernesund
Una prova da leader nei primi tre settori per Alice Robinson che poi, però, perde in fondo: quarto posto per la neozelandese a 35 centesimi da Hector e Stjernesund. Adesso una delle più attese, Julia Scheib
Le prime cinque atlete sono racchiuse in soli 42 centesimi: Paula Moltzan è quinta per il momento, ma sono tutte in lotta per una medaglia in vista della seconda manche. La sensazione è che ancora ci sia margine per inserirsi nelle posizioni di vertice. Tocca adesso ad Alice Robinson, poi spazio a Julia Scheib
La prima italiana al cancelletto di partenza sarà Lara Della Mea, con il pettorale 12. Poi toccherà a Brignone (14), Goggia (17) e Zenere (25)
Una prova dai due volti per Camille Rast: nel primo settore è la migliore, avanti 39 centesimi rispetto a Hector. Poi, però, commette una serie di errori e arriva al traguardo con 40 centesimi di ritardo
Mikaela Shiffrin si piazza alle spalle del duo Hector-Stjernesund: 28 centesimi di ritardo per Her Majesty che migliora il tempo di Hector nel primo settore, ma poi perde nei parziali successivi
Tempo ex aequo tra Hector e Stjernesund! La svedese era davanti dopo il terzo settore, ma ha sbagliato il salto nel dosso conclusivo
Prova pulita della norvegese che da il primo riferimento cronometrico: 1:03.97. Serve grande attenzione soprattutto alle Pale di Rumerlo per non farsi scaricare sotto
Problema risolto, si parte: al cancelletto c'è Louise Thea Stjernesund
C'è un piccolo ritardo prima del via, addetti a lavoro sul cancelletto di partenza per un problema con il cronometro. Attenzione al vento che può essere un fattore
Le prime dieci atlete al via
- Louise Thea Stjernesund (Nor)
- Sara Hector (Swe)
- Mikaela Shiffrin (Usa)
- Camille Rast (Sui)
- Paula Moltzan (Usa)
- Alice Robinson (Nzl)
- Julia Scheib (Aut)
- Zrinka Ljutic (Cro)
- Valerie Grenier (Can)
- Lara Colturi (Alb)
Il meteo a Cortina
Meravigliosa giornata di sole oggi a Cortina. In partenza ci sono -6°C, all'arrivo tre gradi in più. Anche un po' di vento, 8km/h da sud-est
Sono 76 le atlete al via nella prima manche in rappresentanza di 44 Paesi diversi: aprirà la norvegese Stjernesund, chiuderà Mialitiana Clerc, rappresentante del Madagascar
Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Partendo dall'impresa di Pinheiro Braathen, oro nel gigante e prima medaglia sudamericana nella storia dei Giochi olimpici. Bene le ragazze dello short track nella staffetta 3000. Fuori dai 1500 Sighel, ma qualcosa nel regolamento andrebbe rivista. E uno sguardo alla domenica: dal gigante femminile con Federica Brignone al biathlon in cerca di riscatto così come il fondo...
Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna del 15 febbraio
Il programma di oggi
Non solo il gigante femminile, sarà una domenica ricca di appuntamenti per l'Italia a Milano-Cortina. Lisa Vittozzi cerca la medaglia nell'inseguimento di biathlon, speranze anche nella prova a squadre di snowboard cross e nella staffetta maschile di sci di fondo
Olimpiadi, il programma di domenica 15 febbraio
Le prossime gare di sci alpino
- OGGI, ore 10 e 13.30: slalom gigante donne
- Lunedì 16, ore 10 e 13.30: slalom uomini
- Mercoledì 18, ore 10 e 13.30: slalom donne
Malagò: "Puntiamo a superare il record di Lillehammer 1994"
Come era andata a Pechino 2022
Era il 7 febbraio 2022 quando a Xiaonhaituo si disputò lo slalom gigante olimpico. Medaglia d'oro per Sara Hector con 28 centesimi di vantaggio su Federica Brignone, argento. Terzo gradino del podio e bronzo per Lara Gut-Behrami, tra le grandi assenti quest'anno a Milano-Cortina
Il debutto olimpico di Zenere
Chiude il quartetto azzurro una debuttante alle Olimpiadi: Asja Zenere. La 29enne si è classificata tre volte quest'anno in top 15 nel gigante: "Sto vivendo questi giorni con la massima serenità, voglio sfruttare l’opportunità che mi è stata concessa. L’obiettivo è entrare bene nella seconda manche per giocare le mie chances"
Della Mea per l'exploit
Chi è reduce da una buona stagione in Coppa del Mondo nelle discipline tecniche è Lara Della Mea. Per la 27enne di Tarvisio, che non è potuta scendere in combinata a squadre per via della caduta di Goggia, sarà il debutto a Milano-Cortina: "Purtroppo non sono riuscita a scendere nella manche di slalom per la combinata, mi avrebbe permesso di rompere il ghiaccio, purtroppo le gare sono queste. Affronto questa esperienza con grande serenità, voglio soltanto divertirmi in una stagione che mi sta regelando belle soddisfazioni sia in gigante che in slalom"
Goggia da outsider
Sofia Goggia non parte tra le favorite oggi, ma può recitare un ruolo da outsider. "In questa disciplina sto andando a sprazzi, spero di essere profondamente me stessa e viverla senza aspettative - le sue parole al sito Fisi - Sono realista sul mio percorso in questi anni fra le porte larghe, alle Olimpiadi è una gara da vivere in serenità”.
Brignone per un'altra medaglia
Argento quattro anni fa a Pechino nella specialità, Federica Brignone arriva in fiducia dopo l'oro in superG. "Spero di vivere la prossima gara con la stessa tranquillità con cui ho vissuto supergigante e discesa - ha spiegato alla vigilia - sono arrivata a Cortina con poche certezze e altrettanto poco allenamento, senza i giorni di lavoro che avrei voluto mettere nelle gambe, ma in questo periodo sono abituata a vivere situazioni del genere. Fisicamente mi sento bene, non ho grossi deficit e un po’ di dolore c’è sempre, tuttavia sto meglio rispetto a settimana. Mi auguro che l’atteggiamento mentale rimanga quello dei giorni scorsi".
Il tracciato
Si partirà a quota 1.950 metri per un tracciato lungo 1,3km fino all'arrivo a quota 1.555 metri. Nella prima manche, di tracciatura neozelandese, ci saranno 51 porte da affrontare fino al traguardo. Nella seconda manche, invece, la prova verrà tracciata da Karin Harjo, tecnico di Mikaela Shiffrin
Le favorite
Federica Brignone e Sofia Goggia sognano il bis, rispettivamente dopo l'oro in superG e il bronzo in discesa libera. Non sarà facile perché in tante puntano alla medaglia. Ruolo di favorita per Julia Scheib, leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo. Attenzione ad Alice Robinson e Camille Rast, puntano al podio anche Mikaela Shiffrin, Paula Moltzan e Sara Hector (campionessa in carica). Non sono da escludere, però, possibili sorprese da dietro
Le italiane al via
- Lara Della Mea (12)
- Federica Brignone (14)
- Sofia Goggia (17)
- Asja Zenere (25)
Alle 10 è in programma la prima manche, alle 13.30 la seconda: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sull'Olympia delle Tofane è uno dei giorni più attesi per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è il giorno del gigante femminile