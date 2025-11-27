Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Domenica ricca di appuntamenti per l'Italia che punta sul gigante femminile di Cortina con Federica Brignone e Sofia Goggia. Lisa Vittozzi cerca la medaglia nell'inseguimento di biathlon, speranze anche nella prova a squadre di snowboard cross e nella staffetta maschile di sci di fondo
Dallo sci alpino al biathlon, passando per lo sci di fondo e lo snowboard cross. Sarà una domenica ricca di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Già dal mattino l'Italia sogna in grande con lo slalom gigante femminile sull'Olympia delle Tofane. Federica Brignone andrà a caccia di un'altra medaglia dopo l'impresa d'oro in superG, mentre Sofia Goggia deve cancellare l'uscita di giovedì. Sempre al femminile attenzione all'inseguimento di biathlon, con una buona posizione di partenza per Lisa Vittozzi. Servirà un'impresa, invece, per Tommaso Giacomel che nella gara maschile partirà indietro. C'è poi lo snowboard cross, con la gara a squadre che quattro anni regalò l'argento all'Italia con Visintin e Moioli. Riflettori, infine, sulla staffetta maschile di sci di fondo.
Milano-Cortina, il programma di domenica 15 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (uomini, round robin): Stati Uniti-Svezia, Germania-Gran Bretagna, Norvegia-ITALIA
- ore 10 - BOB: Mono bob donne (prova 1)
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom gigante donne (manche 1)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Parallelo gobbe uomini
- ore 11.15 - BIATHLON: Inseguimento 12,5km uomini
- ore 11.50 - BOB: Mono bob donne (prova 2)
- ore 12 - SCI DI FONDO: Staffetta 4x7,5km uomini
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Svizzera-Rep. Ceca
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom gigante donne (manche 2)
- ore 13.45 - SNOWBOARD: SBX a squadre (fasi finali)
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Giappone-Corea, Danimarca-ITALIA, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Cina
- ore 14.45 - BIATHLON: Inseguimento 10km donne
- ore 16.00 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre uomini (quarti)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Canada-Francia
- ore 17.03 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 500m donne
- ore 18 - SKELETON: Gara a squadre mista
- ore 18.45 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH donne (1° turno)
- ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Cina-Canada, Norvegia-Stati Uniti, ITALIA-Rep. Ceca, Gran Bretagna-Svizzera
- ore 19.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Danimarca-Lettonia
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air uomini (qualificazione)
- ore 19.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Coppia artistico (programma corto)
- ore 19.57 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH donne (Finale)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Stati Uniti-Germania