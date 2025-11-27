Domenica ricca di appuntamenti per l'Italia che punta sul gigante femminile di Cortina con Federica Brignone e Sofia Goggia. Lisa Vittozzi cerca la medaglia nell'inseguimento di biathlon, speranze anche nella prova a squadre di snowboard cross e nella staffetta maschile di sci di fondo

Dallo sci alpino al biathlon, passando per lo sci di fondo e lo snowboard cross. Sarà una domenica ricca di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Già dal mattino l'Italia sogna in grande con lo slalom gigante femminile sull'Olympia delle Tofane. Federica Brignone andrà a caccia di un'altra medaglia dopo l'impresa d'oro in superG, mentre Sofia Goggia deve cancellare l'uscita di giovedì. Sempre al femminile attenzione all'inseguimento di biathlon, con una buona posizione di partenza per Lisa Vittozzi. Servirà un'impresa, invece, per Tommaso Giacomel che nella gara maschile partirà indietro. C'è poi lo snowboard cross, con la gara a squadre che quattro anni regalò l'argento all'Italia con Visintin e Moioli. Riflettori, infine, sulla staffetta maschile di sci di fondo.