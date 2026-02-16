Offerte Sky
Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale dopo operazioni e infortunio alle Olimpiadi

milano-cortina

Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra, la campionessa americana è stata dimessa dall’ospedale di Treviso e ha fatto ritorno negli Usa. Lindsey Vonn aveva preannunciato il rientro in patria sui suoi profili social e ieri è partita dall’aeroporto di Venezia per tornare negli Stati Uniti: lasciati in dono al reparto di Pediatria tutti i peluches donati dai suoi fan

VONN, LA CADUTA IN DISCESA A CORTINA: FOTO

Lyndsey Vonn è stata dimessa dall'Ospedale di Treviso e ha fatto ritorno in aereo negli Stati Uniti, dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. La campionessa 41enne lo aveva preannunciato sui propri canali social dopo l'ultima operazione. Ieri mattina Vonn è uscita dall'ospedale Ca' Foncello alle ore 9.30 ed è stata trasportata in ambulanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui è partito l'aereo che l'ha riportata a casa. Ha lasciato in dono al reparto di Pediatria i peluches che le erano stati donati, e i fiori sono rimasti nella stanza che l'aveva ospitata. 

Vonn, la caduta nella discesa e le 4 operazioni

Lindsey Vonn era caduta durante la discesa femminile di Cortina di domenica 8 febbraio. L’americana era tra le favorite nonostante il crociato rotto durante la discesa di Crans-Montana di inizio febbraio. E purtroppo la campionessa è finita a terra anche nella discesa olimpica, pochi secondi dopo la partenza, prima del primo intermedio. Una brutta caduta, seguita dalle urla di dolore della sciatrice, trasportata subito in elicottero in ospedale a Treviso e poi operata per stabilizzare la frattura alla gamba sinistra. Quattro gli interventi a cui è stata sottoposta nei giorni scorsi la Vonn. Ora per lei il ritorno negli Usa.

