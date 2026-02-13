Arianna Fontana nella storia delle Olimpiadi Invernali: 13 medaglie in 6 edizioni
Arianna Fontana sempre più leggenda. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l'oro conquistato nella staffetta mista dello short track, l'azzurra vince anche l'argento nei 500 metri. Si tratta della sua 13^ medaglia in carriera ai Giochi, risultato che le consente di eguagliare il mito Edoardo Mangiarotti
- Già da tempo sono finiti gli aggettivi per definire la grandezza di Arianna Fontana. Con l'argento nei 500 metri l'azzurra sale a 13 medaglie olimpiche, eguagliando il record assoluto di Mangiarotti. L'azzurra di Berbenno con Milano-Cortina 2026 è a quota sei Olimpiadi consecutive a medaglie
- 1) Edoardo Mangiarotti (scherma) - 13 medagli
- 1) Arianna Fontana (short track) - 13 medaglie
- 3) Stefania Belmondo (sci di fondo) - 10 medaglie
- 4) Valentina Vezzali (scherma) - 9 medaglie
- 5) Giulio Gaudini (scherma) - 9 medaglie
- 6) Giovanna Trillini (scherma) - 8 medaglie
- 7) Gustavo Marzi (scherma) - 7 medglie
- 8) Manuela Di Centa (sci di fondo) - 7 medaglie
- 9) Nedo Nadi (scherma) - 6 medaglie
- 9) Giuseppe Delfino (scherma) - 6 medaglie
- Con le 2 medaglie di Milano-Cortina Arianna Fontana è salita sul podio in 6 Olimpiadi su 6, conquistando così il primato assoluto negli sport invernali raggiungendo un altro azzurro, l'ex slittinista Armin Zoeggeler con 6 podi in 6 edizioni di fila dei Giochi
- La storia Arianna Fontana l'aveva già scritta a Milano-Cortina, conquistando la medaglia d'oro nella staffetta mista dello short track.
- Una storia, anzi una leggenda, proseguita con l'argento nei 500 metri, che ha permesso alla 35enne azzurra di eguagliare il mito all time Mangiarotti
- Nell'edizione cinese di quattro anni fa sorprende tutti conquistando un argento nella distanza dei 1500 metri. Non fu l'unico trionfo...
- Si conferma campionessa olimpica nei 500 metri dello short track, primo dei due ori azzurri nell'Olimpiade di quattro anni fa. La distanza breve è sempre stata la sua preferita
- Non c'è due senza tre. In precedenza, insieme a Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli aveva conquistato anche l'argento nella finale della staffetta mista (2000 metri complessivi)
- La prima medaglia olimpica per Arianna Fontana arriva nell'altra Olimpiade di casa, 20 anni fa, nella staffetta femminile 3000 metri: è bronzo all'età di 15 anni
- Quattro anni dopo arriva la prima medaglia individuale, un altro bronzo negli amati 500 metri
- In Russia tris di medaglie: argento nella sua specialità, i 500 metri. Poi due bronzi: nei 1500 e nella staffetta femminile dei 3000
- In Russia l'azzurra ha anche l'onore di essere la portabandiera azzurra nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici. Non sarà l'ultima volta di Arianna col tricolore...
- In Corea del Sud Arianna Fontana viene nominata portabandiera dell'Italia alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici. Un ruolo decisamente benaugurante
- Arrivano tre medaglie, tra cui finalmente la più importante: l'oro nei 500 metri
- Oltre all'oro nei 500 metri la valtellinese conquista un argento nella staffetta 3000 metri e un bronzo nei 1000 metri. Sul podio il segno è chiaro: sono 8!
- In Italia, negli sport invernali, aveva superato il mito dello sci di fondo Stefania Belmondo, 10 medaglie, già a Pechino
- Prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Arianna Fontana ha ricevuto l'onore di essere scelta di nuovo come portabandiera nella cerimonia inaugurale di San Siro assieme al fondista Federico Pellegrino, con la sciatrice Federica Brignone e il curler Amos Mosaner a Cortina. Prima di lei era successo solo ad Ugo Frigerio, Edoardo Mangiarotti, Gustav Thoeni e Paul Hindgartner