Arianna Fontana nella storia delle Olimpiadi Invernali: 13 medaglie in 6 edizioni

Arianna Fontana sempre più leggenda. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l'oro conquistato nella staffetta mista dello short track, l'azzurra vince anche l'argento nei 500 metri. Si tratta della sua 13^ medaglia in carriera ai Giochi, risultato che le consente di eguagliare il mito Edoardo Mangiarotti

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE

Brignone, Lollobrigida e Fontana "Regine d'Italia"

IN PRIMA PAGINA

Le leggendarie imprese di Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana alle...

Gli azzurri con più medaglie ai Giochi invernali

milano-cortina

Arianna Fontana sempre più primatista, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida salgono in...

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Olimpiadi

Giovedì 12 febbraio 2026 verrà ricordato sempre come un giorno memorabile nella storia dello...

Leggenda Fontana: 13 medaglie, come Mangiarotti!

RECORD

Arianna Fontana sempre più leggenda. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l'oro conquistato...

Le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Olimpiadi

Giovedì clamoroso a Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida fa il bis e vince l'oro anche nei 5000...

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Passler, accolto il ricorso: è riammessa ai Giochi

    milano-cortina

    La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso dell'azzurra, che era stata...

    Si parte con il curling maschile: Italia-GBR

    live milano-cortina

    La giornata di Milano-Cortina inizia con i ragazzi del curling, che dopo la vittoria con la...

    Olimpiadi, il programma di venerdì 13 febbraio

    milano-cortina

    Michela Moioli nello snowboard cross, Davide Ghiotto nei 10.000m di pattinaggio di velocità e...