Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

milano-cortina

Giornata conclusiva alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ultime medaglie in palio tra bob (l'Italia in corsa con il team di Baumgartner), sci di fondo, freestyle, curling e hockey su ghiaccio, poi alle 20.30 la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona

MEDAGLIERE - CALENDARIO

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si assegnano le ultime medaglie, con l'Italia che si gioca ancora un podio olimpico nel bob a 4 maschile. Il team di Patrick Baumgartner è quinto dopo le prime due manche, distante 19 centesimi dalla zona medaglie. Ci sono poi le finali per l'oro nel curling femminile (Svizzera-Svezia) e nell'hockey maschile, con l'attesa sfida tra Stati Uniti e Canada. In programma, inoltre, la 50 km in tecnica classica di sci di fondo femminile e le finali del freeski halfpipe femminile. Poi l'appuntamento alle 20.30 per la grande cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, il primo patrimonio dell'umanità a ospitare una cerimonia olimpica.

Olimpiadi, Cerimonia di Chiusura: il programma

Milano-Cortina, il programma di domenica 22 febbraio

  • ore 10 - BOB: Bob a 4 uomini (prova 3)
  • ore 10 - SCI DI FONDO: 50km tecnica classica donne
  • ore 10.40 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (Finale)
  • ore 11.05 - CURLING (donne, finale oro): Svizzera-Svezia
  • ore 12.15 - BOB: Bob a 4 uomini (prova 4)
  • ore 14.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, finale oro): Canada-Stati Uniti
  • ore 20.30 - Cerimonia di chiusura (all'Arena di Verona)

Milano Cortina, i risultati degli italiani

milano-cortina

Trionfo nello ski cross: oro per Simone Deromedis e Federico Tomasoni d'argento. Bronzo per...

Milano-Cortina LIVE: Lollobrigida 4^ in mass start

live milano-cortina

Penultimo giorno a Milano-Cortina, Giovannini bronzo nella mass start pattinaggio velocità,...

Tomasoni, argento e dedica per Matilde Lorenzi

milano-cortina

Federico Tomasoni ha vinto l'argento nello skicross maschile, preceduto solo dal compagno di...

Klaebo da leggenda: 6° oro a Milano-Cortina!

milano-cortina

Johannes Klaebo entra definitivamente nella leggenda dello sport: con la vittoria nella 50...

Mornati: "E' l'Italia più forte di sempre"

milano-cortina

Carlo Mornati,  Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale, ha fatto il punto...
