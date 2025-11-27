Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si assegnano le ultime medaglie, con l'Italia che si gioca ancora un podio olimpico nel bob a 4 maschile. Il team di Patrick Baumgartner è quinto dopo le prime due manche, distante 19 centesimi dalla zona medaglie. Ci sono poi le finali per l'oro nel curling femminile (Svizzera-Svezia) e nell'hockey maschile, con l'attesa sfida tra Stati Uniti e Canada. In programma, inoltre, la 50 km in tecnica classica di sci di fondo femminile e le finali del freeski halfpipe femminile. Poi l'appuntamento alle 20.30 per la grande cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, il primo patrimonio dell'umanità a ospitare una cerimonia olimpica.

Leggi anche Olimpiadi, Cerimonia di Chiusura: il programma