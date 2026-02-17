Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026: programma e ospiti
Si avvicina la Cerimonia di Chiusura di Milano-Cortina 2026, in programma domenica (ore 20) nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona. Il tema della cerimonia è "Beauty in Action", un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme. Tra i protagonisti attesi ci sono Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli. Tutto quello che c'è da sapere
- Il titolo scelto per la Cerimonia di Chiusura, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona, è “Beauty in Action”, un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme: vive nello sport, si riflette nell’arte, si nutre delle relazioni umane e si manifesta nei luoghi che fanno da cornice ai Giochi, celebrandone la forte connessione tra montagna e pianura, tra natura e città.
- La scenografia prenderà ispirazione da una goccia d’acqua, simbolo di un ciclo naturale in continuo movimento che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. L’omaggio all’acqua guiderà l’ideazione dello spazio scenico, introducendo un assetto completamente nuovo per l’Arena. Non più un palco e una platea nettamente separati, ma una grande piazza italiana al centro della scena, viva e mutevole, in grado di ospitare movimenti, superfici luminose, coreografie e trasformazioni scenografiche.
- Per la prima volta nella storia dei Giochi, una Cerimonia Olimpica si svolgerà all’interno di un monumento storico patrimonio dell’Umanità, trasformando il celebre anfiteatro veronese in un palcoscenico senza confini. Una scelta simbolica che lascerà un’eredità di straordinario valore per il futuro della città di Verona e per il suo palinsesto culturale e turistico
- A lavorare alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026 è la squadra di creativi guidata da Alfredo Accatino, Presidente di Filmmaster e firma di alcune tra le più importanti produzioni internazionali nel mondo degli eventi, composta da Adriano Martella (creative director Filmmaster), Stefania Opipari (show director Filmmaster), Stefano Ciammitti (costume designer), Michele Braga (music director e Claudio Santucci (set designer)
- Roberto Bolle (étoile)
- Benedetta Porcaroli (attrice)
- Gabry Ponte (disc jockey)
- Achille Lauro (cantante)