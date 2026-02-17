Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026: programma e ospiti

Olimpiadi fotogallery
8 foto

Si avvicina la Cerimonia di Chiusura di Milano-Cortina 2026, in programma domenica (ore 20) nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona. Il tema della cerimonia è "Beauty in Action", un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme. Tra i protagonisti attesi ci sono Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli. Tutto quello che c'è da sapere

RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - MEDAGLIERE

ALTRE FOTOGALLERY

Cerimonia di chiusura a Verona: programma e ospiti

Olimpiadi

Si avvicina la Cerimonia di Chiusura di Milano-Cortina 2026, in programma domenica (ore 20) nel...

8 foto

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Olimpiadi

Dopo la giornata di lunedì, l'Italia sale a quota 23 medaglie (record all time ulteriormente...

26 foto

Olimpiadi Invernali, medaglieri delle 25 edizioni

Olimpiadi

Milano-Cortina 2026 è con 23 medaglie (di cui 8 d'oro) la migliore spedizione di sempre per...

25 foto

L'Italia sale a 23! Tutte le medaglie azzurre

Olimpiadi

Arriva una nuova medaglia azzurra ai Giochi di Milano-Cortina: Flora Tabanelli conquista un...

23 foto

"Dea Olimpia": la favola di Federica sui giornali

IN PRIMA PAGINA

Le prime pagine dei giornali danno ampio risalto al secondo oro olimpico di una gigantesca...

20 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Staffetta biathlon e inseguimento pattinaggio LIVE

    live MILANO-CORTINA

    Inizia la staffetta maschile di biathlon, in pista anche gli azzurri del pattinaggio velocità...

    Milano-Cortina, i risultati di oggi degli italiani

    Olimpiadi

    Gli azzurri Aaron Kosnter, Samuel Costa e il veterano Alessandro Pittin concludono la prova di...

    I medagliati olimpici al Quirinale l'8 aprile

    milano-cortina

    Il Presidente Mattarella ha invitato i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina al...