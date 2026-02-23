Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Vonn lascia l'ospedale due settimane dopo l'infortunio a Milano-Cortina. VIDEO

IL VIDEO

Due settimane dopo la terribile caduta a Milano-Cortina, e dopo gli interventi chirurgici in Italia e l'ultimo negli USA, la campionessa americana ha finalmente lasciato l'ospedale: "Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano, poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato"

LA CADUTA DI VONN: FOTO SEQUENZA - CERIMONIA DI CHIUSURA, LE FOTO 

Dopo la caduta choc lo scorso 8 febbraio nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli interventi chirugici in Italia e l'ultimo negli USA, Lindsey Vonn ha lasciato finalmente l'ospedale. Lo ha comunicato con un video la stessa fuoriclasse americana sui suoi profili social: "Finalmente sono uscita dall'ospedale!!! Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto d'ospedale quasi completamente immobile, finalmente sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non è ancora a casa, ma è un passo enorme! Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi. Quando si è verificato l'infortunio, la situazione era piuttosto impegnativa sotto molti aspetti, ma alla fine la situazione è stata riportata sotto controllo. Ancora una volta, grazie dottor Tom Hackett. Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e sul passaggio dalla sedia a rotelle alle stampelle in poche settimane. Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano e poi deciderò se eliminare tutte le viti e le placche, tornare in sala operatoria e finalmente riparare il mio legamento crociato.  Sarà una strada lunga ma ci arriverò. Ma almeno sono fuori dall'ospedale"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Eileen Gu: oro e lacrime per la nonna morta

MILANO-CORTINA

Eileen Gu, la star cino-americana dello sci freestyle, ha chiuso la sua seconda Olimpiade in modo...

Chiusa Milano-Cortina, l'Italia saluta l'Olimpiade

arena di verona

Nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona si sono chiusi i XXV Giochi olimpici invernali di...

USA ultimo oro, Canada ko nell'hockey

milano-cortina

Olimpiade, agli USA l'ultimo oro: 2-1 nella finale di hockey sul Canada. Il bob a 4 azzurro...

Buonfiglio: "Giochi 2040, se c'è condivisione..."

Olimpiadi

Il presidente del Coni nella conferenza in cui ha tracciato un bilancio sui Giochi Invernali:...

Olimpiadi, il programma di domenica 22 febbraio

milano-cortina

Giornata conclusiva alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ultime medaglie in palio tra bob (l'Italia...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS