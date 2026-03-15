Chiudono le Paralimpiadi, le foto della cerimonia

Chiudono le Paralimpiadi invernali: le FOTO dello spettacolo di Cortina
Si sono spente le luci sulle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Con uno spettacolo affascinante al Cortina Curling Olympic Stadium dal titolo "Italian Souvenir", è sceso il sipario su 15 giorni ricchi di emozioni, sfide e successi. Le FOTO più belle della cerimonia di chiusura
- Il ballerino Dergin Tokmak del Cirque du Soleil
- Martina Caironi porta la bandiera italiana con altri atleti paralimpici come Melania Corradini, Simone Barlaam, Florian Planker, Ernesto Vanante e lo sciatore canadese Josh Dueck
- Arisa canta l'Inno Nazionale
- Il portabandiera dell'Italia Emanuel Perathoner
- Francesca Formisano al violoncello
- La performance di Giorgia Greco: i ballerini formano un cristallo di neve
- Giovanni Malagò: "La speranza è che lo sport possa costruire un mondo migliore"
- L'abbraccio tra Malagò e il presidente del CPI Andrew Parsons è il passaggio di consegne tra Milano-Cortina e Alps 2030
- Si spengono i bracieri paralimpici (questo è quello dell'Arco della Pace di Milano). I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente terminati