Chiudono le Paralimpiadi, le foto della cerimonia

Si sono spente le luci sulle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Con uno spettacolo affascinante al Cortina Curling Olympic Stadium dal titolo "Italian Souvenir", è sceso il sipario su 15 giorni ricchi di emozioni, sfide e successi. Le FOTO più belle della cerimonia di chiusura

PARALIMPIADI DA RECORD, 14 MEDAGLIE ITALIANE