Chiudono le Paralimpiadi, le foto della cerimonia

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Chiudono le Paralimpiadi invernali: le FOTO dello spettacolo di Cortina

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Si sono spente le luci sulle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Con uno spettacolo affascinante al Cortina Curling Olympic Stadium dal titolo "Italian Souvenir", è sceso il sipario su 15 giorni ricchi di emozioni, sfide e successi. Le FOTO più belle della cerimonia di chiusura

PARALIMPIADI DA RECORD, 14 MEDAGLIE ITALIANE

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