Paralimpiadi invernali, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. FOTO

MILANO-CORTINA fotogallery
27 foto
©Getty

E' in corso all'Arena di Verona la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici 2026 Milano-Cortina, dichiarati aperti dal presidente Mattarella. Uno spettacolo che si intitola "Life in motion" e che vuole raccontare "la vita per quella che è, ossia il continuo, eterno, necessario movimento". Le polemiche della vigilia hanno quasi dimezzato il numero delle nazioni rappresentate: sono 29 su 55 a sfilare. Le foto più belle della serata veronese LIVE

PARALIMPIADI, I CONVOCATI ITALIANI - IL PROGRAMMA DELLE GARE

