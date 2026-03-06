Paralimpiadi invernali, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. FOTO
E' in corso all'Arena di Verona la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici 2026 Milano-Cortina, dichiarati aperti dal presidente Mattarella. Uno spettacolo che si intitola "Life in motion" e che vuole raccontare "la vita per quella che è, ossia il continuo, eterno, necessario movimento". Le polemiche della vigilia hanno quasi dimezzato il numero delle nazioni rappresentate: sono 29 su 55 a sfilare. Le foto più belle della serata veronese LIVE
- Tutto è pronto all'Arena di Verona per la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026
- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in tribuna all'Arena di Verona
- Si parte con la musica: alla batteria si esibisce Cornel Hrisca-Munn
- I ballerini disegnano speciali coreografie nell'Arena
- La modella e content creator Carlotta Bertotti introduce nell'Arena la bandiera italiana
- E' il momento di Chiara Bersani, artista e performer
- I Corazzieri assistono all'esecuzione dell'inno nazionale italiano
- Inizia la sfilata dei Paesi partecipanti: si parte con l'Australia
- La Bielorussia: la decisione di ammettere gli atleti bielorussi con bandiera e inno ha causato polemiche e boicottaggi alla cerimonia di apertura.
- Ecco il Brasile, un altro Paese di freschissima tradizione paralimpica invernale
- Tutti i colori dell'Arena di Verona
- Un altro Paese discusso: la Russia, con la bandiera. La presenza "ufficiale" nella cerimonia inaugurale ha provocato reazioni contrarie e 7 Paesi hanno deciso di disertare questa apertura
- Sfila tra gli applausi dell'Arena di Verona la bandiera dell'Ucraina
- Ecco il momento della sfilata della rappresentanza degli atleti italiani: i portabandiera sarebbero dovuti essere Chiara Mazzel e Renè De Silvestro ma, come per tutti gli altri Paesi, sono sostituiti da un volontario. Il cartello con la scritta "Italia" viene invece portato dall'atleta paralimpico Alessandro Ossola.
- Tanti applausi per gli atleti paralimpici della nazionale azzurra che sfilano al centro dell'Arena
- Il presidente Mattarella saluta gli atleti italiani che sfilano al centro dell'Arena
- Un momento atteso: si esibisce il dJ Michele Specchiale, conosciuto anche come Miky Bionic
- Un quadro molto suggestivo della cerimonia. La performance rappresenta l'equilibrio raggiunto grazie all'attività corporea e motoria.
- La musica è ancora protagonista: sulle note del produttore Dardust, i ballerini compongono una vera e propria "cupola" umana
- L'Arena di Verona si illumina dei giochi di luce che accompagnano l'esibizione dei ballerini del Yoann Bourgeois Dance Company
- L'intervento del presidente del comitato organizzatore Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò
- Il presidente Mattarella dichiara aperti i Giochi Paralimpici 2026
- Non può mancare uno dei simboli di Verona nel mondo: la storia d'amore tra Romeo e Giulietta
- 8 leggende dello sport paralimpico italiano accompagnano l'ingresso della bandiera del Comitato Internazionale Paralimpico
- Le bandiere italiana e paralimpica nel cielo di Verona
- E' Bebe Vio l'ultima tedofora all'Arena di Verona. La grande atleta italiana, con il suo splendido sorriso, porta con se' la fiamma olimpica
- Giochi di luci per l'accensione del braciere olimpico all'Arena di Verona