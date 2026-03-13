Arianna Fontana e le medaglie olimpiche: DAO Sport celebra la campionessa azzurra. FOTO
Con 14 medaglie in cinque partecipazioni ai Giochi Arianna Fontana è diventata a Milano-Cortina 2026 l'atleta italiana più titolata di sempre alle Olimpiadi, staccando un mito come Edoardo Mangiarotti. DAO Sport ha voluto celebrare gli ultimi podi della leggenda dello short track e dello sport azzurro (l'oro nella staffetta mista e i due argenti nei 500 metri e nella staffetta femminile) con alcuni scatti esclusivi, che vi mostriamo in questa fotogallery
- "Dopo tutto questo tempo – dice Fontana a DAO Sport - non era scontato non solo gareggiare, ma conquistare tre medaglie. Questo dimostra che le scelte e la preparazione svolta in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026 mi hanno dato ragione"
- "La medaglia più sofferta è stata quella nei 500 metri, da sempre la mia gara preferita. Quando ho tagliato il traguardo ero proprio felice ripensando al percorso fatto per arrivare lì: quel podio ha ripagato i miei sforzi, quelli di Anthony e di tutto lo staff", le parole di Fontana nel comunicato di DAO Sport
- Fontana ora dovrà prendere una decisione sul suo futuro, come confermato a DAO Sport. "Voglio lasciare tutte le porte aperte, inclusa l’ipotesi di continuare. Non mi sono data limiti di tempo: fisicamente so che potrei farcela, ma devo trovare la motivazione"