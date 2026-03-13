Offerte Sky
Arianna Fontana e le medaglie olimpiche: DAO Sport celebra la campionessa azzurra. FOTO

Olimpiadi fotogallery
3 foto
Foto DAO Sport

Con 14 medaglie in cinque partecipazioni ai Giochi Arianna Fontana è diventata a Milano-Cortina 2026 l'atleta italiana più titolata di sempre alle Olimpiadi, staccando un mito come Edoardo Mangiarotti. DAO Sport ha voluto celebrare gli ultimi podi della leggenda dello short track e dello sport azzurro (l'oro nella staffetta mista e i due argenti nei 500 metri e nella staffetta femminile) con alcuni scatti esclusivi, che vi mostriamo in questa fotogallery

