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Mattarella e gli atleti olimpici al Quirinale: le foto della riconsegna del tricolore

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Al Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina (e i quarti classificati) hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella per la tradizionale riconsegna delle bandiere tricolori che hanno sfilato nelle cerimonie inaugurali e conclusive delle manifestazioni a cinque cerchi. Ecco le foto e il racconto del pomeriggio romano

LA CRONACA DELLA CERIMONIA

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