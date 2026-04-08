Al Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina (e i quarti classificati) hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella per la tradizionale riconsegna delle bandiere tricolori che hanno sfilato nelle cerimonie inaugurali e conclusive delle manifestazioni a cinque cerchi. Ecco le foto e il racconto del pomeriggio romano

LA CRONACA DELLA CERIMONIA