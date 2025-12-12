Olimpiadi 2026, Snoop Dogg allenatore onorario di Team Usa a Milano-Cortina
Le Olimpiadi invernali in Italia avranno un protagonista in più, Snoop Dogg. Il rapper americano è stato nominato "coach onorario" di Team Usa. "Tiferò, incoraggerò e magari darò un po' di saggezza", ha detto il diretto interessato, protagonista già ai Giochi di Parigi come inviato della NBC. Ha persino aggiornato il profilo Linkedin con il nuovo ruolo. E chissà, dopo Al Bano, quali altri artisti italiani conoscerà
- Proprio così! Il rapper e produttore musicale americano è stato nominato "coach onorario" di Team Usa per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. Il comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti ha annunciato che la star avrà "un ruolo di volontariato per celebrare e supportare gli atleti americani fuori dal campo di gioco"
- Cosa si fa quando si cambia o si ottiene un nuovo lavoro? Un annuncio su Linkedin! Così anche Snoop Dogg, che ha subito inserito la dicitura "Coach Snoop" nella bio del suo profilo e ha aggiunto anche una foto di copertina per entrare in clima-montagne
- Snopp Dogg era stato uno dei protagonisti dei Giochi Olimpici a Parigi nel 2024, nel ruolo di inviato speciale per la NBC. Aveva seguito tutte le gare più importanti, aveva sfoggiato outfit molto patriottici e si era anche messo in gioco in qualche disciplina. Un ruolo che avrà anche alle prossime Olimpiadi invernali
- Qui, per esempio, durante i Trials americani di atletica a un mese dall'inizio delle Olimpiadi, aveva corso i 200 metri registrando un tempo di 34.44 secondi
- Addosso, una maglia celebrativa di Kobe Bryant. Snoop Dogg ne ha sfoggiate diverse per celebrare i più grandi campioni dello sport americano
- Con la conduttrice Martha Stewart, per commentare la gara a squadre di dressage, aveva indossato un tipico completo da equitazione
- A Milano-Cortina porterà abiti diversi, ma l'obiettivo sarà lo stesso: "Gli atleti del Team USA sono le vere star. Sono qui solo per tifare, incoraggiare e magari dare un po' di saggezza da bordocampo", ha detto il rapper nel commentare il suo nuovo incarico
- Uno degli aneddoti più divertenti a Parigi, almeno per il pubblico italiano, era stato l'incontro con il cantante pugliese durante gli incontri di judo, episodio raccontato dallo stesso Al Bano sui social. Sicuramente Milano-Cortina sarà una ghiotta occasione per Snoop Dogg per aumentare le sue conoscenze dello star-system italiano
- Snoop Dogg "presterà il suo caratteristico umorismo e il suo cuore per motivare e ispirare gli atleti statunitensi", ha detto il comitato americano. L'amministratore delegato dell'organizzazione, Sarah Hirshland, ha aggiunto che "l'entusiasmo della star dell'hip-hop per il movimento olimpico e paralimpico è contagioso"
- Chissà con quante magliette si presenterà. Qui indossava quella per Noah Lyles, campione a Parigi nei 100 metri piani
- "Questa squadra rappresenta il meglio di ciò che lo sport può essere, talento, cuore e impegno. Se riesco a portare un po' più di amore e motivazione, per me è una vittoria", ha detto Snoop Dogg
- Amore, motivazione e anche stile. Queste erano le sue scarpe durante le finali di breakdance a Parigi. Ci si può aspettare un paio di pattini all'altezza a Milano?
- Sarà impossibile non vederlo accanto alle star della NHL, prossime a tornare ai Giochi dopo diverse edizioni di assenza. Qui sosteneva il Dream Team di basket accanto alla giocatrice A'ja Wilson
- A febbraio in Italia ci sarà di sicuro bisogno di qualche ombrello
- A Parigi si era calato benissimo nell'atmosfera, portando la fiaccola olimpica nei giorni precedenti l'inizio dei Giochi. Chissà se farà il bis tra Milano e Cortina