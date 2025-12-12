Offerte Sky
Olimpiadi 2026, Snoop Dogg allenatore onorario di Team Usa a Milano-Cortina

Le Olimpiadi invernali in Italia avranno un protagonista in più, Snoop Dogg. Il rapper americano è stato nominato "coach onorario" di Team Usa. "Tiferò, incoraggerò e magari darò un po' di saggezza", ha detto il diretto interessato, protagonista già ai Giochi di Parigi come inviato della NBC. Ha persino aggiornato il profilo Linkedin con il nuovo ruolo. E chissà, dopo Al Bano, quali altri artisti italiani conoscerà

IL PERCORSO DELLA FIAMMA OLIMPICA IN ITALIA

