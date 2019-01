Ottavi di Coppa Italia, tutte le quote

Lazio-Novara, sabato 12 gennaio ore 15

Già 6 volte vincitrice della Coppa Italia, l’ultima nel 2012/13, la Lazio fa il suo esordio stagionale nel torneo in casa contro il Novara. Il club piemontese, insieme all’Entella, è una delle due squadre di Serie C ancora in corsa nella competizione e ha raggiunto gli ottavi eliminando Perugia, Brescia e Pisa. Le quote puntano tutto sui biancocelesti, favoritissimi a 1.20 (X a 6.75 e 2 a 11.00).

Sampdoria-Milan, sabato 12 gennaio ore 18

Blucerchiati e rossoneri si sfidano a Marassi in un ottavo estremamente equilibrato, anche in quota. Il Milan ha vinto 3-2 il più recente incrocio di campionato, ma i liguri hanno ottenuto i tre punti in 3 delle ultime 4 partite di Serie A, cedendo il passo soltanto alla Juventus capolista (2-1). I bookmaker prevedono un confronto apertissimo: 1 a 2.75, X a 3.25 e 2 a 2.50.

Bologna-Juventus, sabato 12 gennaio ore 20:45

Dopo aver eliminato Padova (2-0) e Crotone (3-0) il Bologna di Inzaghi affronta in casa i campioni in carica della Juventus, vincitori delle ultime quattro edizioni della competizione. L’ultimo scontro in campionato è finito 2-0 per i bianconeri, che partono avanti anche stavolta a 1.34 (1 a 8.50 e X a 4.75).

Torino-Fiorentina, domenica 13 gennaio ore 15

La domenica di Coppa Italia inizia alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove i granata sfidano la Viola. I padroni di casa si sono qualificati superando Cosenza (4-0) e Sudtirol (2-0), mentre per la Fiorentina si tratta della prima gara stagionale nel torneo. Il bilancio dei 10 precedenti nella competizione vede i toscani avanti con 4 vittorie a 2 (4 i pareggi), ma stavolta i bookmaker offrono un lieve vantaggio al Toro: 1 a 2.35, X a 3.30 e 2 a 2.90.

Inter-Benevento, domenica 13 gennaio ore 18

L’Inter di Spalletti esordisce in Coppa Italia contro il Benevento, sesto in classifica nel campionato cadetto. Il club campano è approdato agli ottavi eliminando nell’ordine Imolese (3-1), Udinese (2-1 ai supplementari) e Cittadella (1-0), ma stavolta i pronostici sono tutti dalla parte dei nerazzurri: 1 a 1.20, X a 6.75 e 2 a 11.00.

Napoli-Sassuolo, domenica 13 gennaio ore 20:45

La domenica di Coppa Italia si chiude al San Paolo, dove il Napoli affronta il Sassuolo, già battuto 2-0 in casa lo scorso ottobre il campionato. Se per i partenopei si tratta del primo impegno in questa edizione del torneo, i neroverdi hanno raggiunto gli ottavi eliminando al Mapei Stadium la Ternana e il Catania. Stavolta, tuttavia, i pronostici sorridono alla squadra di Ancellotti, favorita a 1.40 (X a 4.30 e 2 a 8.00).

Cagliari-Atalanta, lunedì 14 gennaio ore 17:30

Dopo aver battuto 2-1 Palermo e Chievo nei turni preliminari, il Cagliari sfida l’Atalanta per conquistare un posto nei quarti di Coppa Italia. Gli isolani hanno vinto l’ultimo incrocio di campionato, superando 1-0 la Dea a Bergamo, ma in Coppa le quote sono dalla parte degli uomini di Gasperini, che con 39 reti realizzate vantano il miglior attacco della Serie A: 1 a 3.30. X a 3.60 e 2 a 2.00.

Roma-Virtus Entella, lunedì 14 gennaio ore 21

Forte dei successi contro Robur Siena (3-0), Salernitana (2-0) e Genoa (7-6 ai rigori) l’Entella punta a una nuova impresa sfidando la Roma all’Olimpico nell’ultimo match degli ottavi di Coppa Italia: 1 a 1.18, X a 7.00 e 2 a 12.00.