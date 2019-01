Napoli-Lazio, tutte le quote

Dopo aver superato con successo gli ottavi di Coppa Italia, eliminando Sassuolo e Novara, Napoli e Lazio tornano con la testa al campionato. Gli uomini di Ancelotti, secondi in graduatoria con 44 punti, a -9 dalla Juventus, devono vincere per restare in scia dei bianconeri e tenere a distanza l’Inter, che vincendo lo scontro diretto ha ridotto a 4 punti il distacco dai partenopei. Grazie a una striscia di tre risultati utili consecutivi (2 successi e un pari), i biancocelesti sono invece riusciti a recuperare la quarta piazza valida per l’accesso in Champions League, ma devono guardarsi le spalle da Milan e Roma, sotto di una e due lunghezze.

Napoli-Lazio: i precedenti

Scontro numero 126 tra Napoli e Lazio in Serie A, con gli azzurri che conducono con 48 successi a 36 (41 pareggi a completare). Il club biancoceleste è infatti quello contro cui i partenopei hanno vinto più partite nella massima serie. La squadra guidata da Inzaghi ha ottenuto i tre punti soltanto uno degli ultimi 13 match di campionato contro il Napoli (2 pari e 10 sconfitte), ma quel successo è arrivato proprio al San Paolo, dove i laziali hanno vinto 2-4 nel maggio 2015. Nonostante il vantaggio iniziale dei biancocelesti, la sfida di andata all’Olimpico è finita 1-2 per gli ospiti, che hanno ribaltato grazie alle reti di Milik e Insigne. Il punteggio più frequente tra le due formazioni è tuttavia l’1-1, uscito in 20 occasioni, l’ultima in casa del Napoli il 5 novembre 2016.

Napoli-Lazio: quote sull’esito

Fattore campo e precedenti sorridono alla squadra di Ancelotti, che non perde da 15 partite interne di Serie A. L’1 del Napoli è favorito in quota a 1.85, dove la X vale 3.50 e il 2 a 4.40. La doppia chance interna 1X è data a 1.21, l’X2 a 1.94 e al termine della prima frazione si attende un confronto in bilico, con la X 1° Tempo avanti a 2.29 (1 a 2.38 e 2 a 4.30). Nelle giocate sul risultato esatto i bookmaker assegnano la quota più bassa all’1-1 (6.50), che è anche il punteggio uscito più spesso tra le due squadre, seguito da 1-0 (7.60) e 2-1 (8.20), mentre il 2-2 sale a quota 14.00.

Napoli-Lazio: quote delle scommesse sui gol

Napoli-Lazio è sulla carta un match da Over 2.5 (a 1.75) e da Goal (1.69). La media reti dei precedenti è infatti di 2.58 marcature a partita ed entrambe le formazioni hanno trovato porta avversaria in tre dei quattro incroci più recenti. Il Napoli ha realizzato 19 reti nelle ultime sei partite casalinghe di campionato contro la Lazio, una media di 3.2 a gara, occhio quindi alle giocate sull’Over 1.5 e l’Over 2.5 nei padroni di casa, offerte rispettivamente a 1.76 e 3.50 (Casa: Over 1.5 e 2.5). Tra le giocate combinate segnaliamo in particolare l’1X (Over 1.5) a 1.50 e l’1X (Goal) a 2.10.

Napoli-Lazio: quote dei marcatori

Con Insegne fuori per squalifica il Napoli si affida ai gol di Arkadiusz Milik, a segno sette volte nelle ultime sette presenze stagionali e autore del primo gol azzurro all’andata. Il polacco ha realizzato 10 gol in 16 gare disputate in questa Serie A e la sua rete nel corso dei 90’ è data a 2.30 (5.50 come primo marcatore). Nella Lazio i riflettori sono invece puntati su Ciro Immobile che, pur avendo segnato all’andata, ha spesso difficoltà a trovare la porta napoletana. Immobile ha bucato appena due volte la rete azzurra in carriera, contro nessuna altra formazione sfidata almeno nove volte l’attaccante ha realizzato meno gol e la sua marcatura è data a 2.75 (7.00 per la prima rete).