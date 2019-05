Udinese-Inter, le quote e i pronostici

Il pareggio contro la Juventus nell’ultimo turno ha complicato la situazione dell’Inter, terza in classifica a quota 62, riducendo a 3 punti il vantaggio sull’Atalanta e a 4 quello sulla Roma. Per blindare la terza piazza, che vale l’accesso diretto alla prossima Champions, i nerazzurri sono chiamati a battere l’Udinese, in lotta per la salvezza e senza sconfitte interne da 6 giornate (4 vittorie e 2 pareggi). Perdendo tre delle ultime quattro gare, gli uomini di Tudor hanno però compromesso la loro posizione e occupano oggi il quart’ultimo posto con 33 punti, a +4 sull’Empoli.

Udinese Inter: i precedenti

Confronto numero 92 tra le due squadre, con l’Inter che guida il bilancio grazie a 45 successi, contro i 21 dei friulani (25 pareggi). I nerazzurri hanno vinto 7 degli ultimi 8 incroci di campionato, compresi gli ultimi 5. Il match di andata a San Siro è finito 1-0, deciso da una rete di Icardi su rigore. Il club meneghino la spunta anche nelle sfide giovate in Friuli, dove vinto 20 partite su 45 (14 pareggi e 11 sconfitte). Le due formazioni hanno pareggiato solo una delle loro ultime 21 sfide in Serie A (0-0 nel marzo 2014), ma il punteggio uscito più volte è l’1-1 (a 7.30), finale di 13 scontri, che manca dal 2007.

Udinese Inter: quote sull’esito

L’Udinese non perde da sei gare ufficiali allo Stadio Friuli, dove ha conquistato il 76% dei suoi punti (25 su 33). L’Inter, imbattuta da cinque partite, ha pareggiato tre delle ultime quattro ma parte con il favore dei pronostici: 1 a 4.50, X a 4.00 e 2 a 1.72. La doppia chance interna 1X è data a 2.11, l’X2 a 1.20 e al termine della prima frazione l’esito più atteso è il 2 1° Tempo a 2.24, seguito a breve distanza dall’X 1° Tempo a 2.31. Sul fronte dei punteggi le lavagne dei bookmaker puntano sullo 0-1 interista a 7.10, seguito da 1-1 (7.30), 0-2 (8.00) e 1-2 (8.10)

Udinese Inter: quote delle scommesse sui gol

Nelle ultime cinque trasferte dell’Inter ci sono stati in media 4.4 gol a match e sono in un’occasione i nerazzurri hanno tenuto la loro porta inviolata. Le agenzie di betting prevedono di conseguenza un confronto a porta aperte, favorendo il Goal a 1.75 e avvantaggiano l’Over 2.5 a 1.75, contro l’1.95 dell’Under 2.5. In tre delle cinque gare esterne più recenti, l’undici di Spalletti ha segnato con il primo tiro nello specchio del match, segnaliamo quindi la prima rete interista a 1.56 (Segna Goal 1) e la rete nerazzurra nel primo tempo a 1.67. Tra le giocate combinate occhio invece a X2 (Goal) a 2.18.

Udinese Inter: quote dei marcatori

In marcatura tra i padroni di casa spiccano le quote di Pussetto (4.25) e Kevin Lasagna a 3.25, che ha segnato tre delle sue ultime quattro reti in campionato contro squadre che occupano le prime quattro posizioni in classifica. Nell’Inter è dato a 2.10 il gol di Icardi, sempre a segno nelle ultime tre presenze contro l’Udinese. Chiudiamo infine con le possibili reti di Perisic a 2.90 e Nainggolan a 4.25.