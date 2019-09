E' del Giappone il colpo a sensazione di questa giornata di Rugby World Cup 2019. La squadra di casa ha infatti battuto per 19-12 l'Irlanda nel secondo match della Pool A, rimettendo in gioco la qualificazione per i quarti di finale. Sotto 3-12 dopo 20', i nipponici mettono in atto una straordinaria rimonta, riuscendo a sconfiggere per la prima volta nella storia quella che attualmente è la seconda squadra del ranking mondiale. Nel girone B, quello che vede impegnata l'Italia, arriva il primo successo del Sudafrica, che supera senza problemi la Namibia per 57-3. Nel gruppo C, infine, successo per l'Argentina, che vince 28-12 con Tonga.