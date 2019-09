Il Galles batte l'Australia 29-25 al termine di un match equilibrato e si assicura, anche se non ancora matematicamente, il primo posto della Pool D della Rugby World Cup 2019. I Dragoni hanno dunque conquistato il big-match di Tokyo grazie a una prima parte di gara perfetta, in cui hanno dominato i Wallabies sotterrati fino al 26-8. La rimonta australiana è stata tardiva e inutile, con il piazzato di Patchell al 72' che ha ricacciato in gola le speranze di rimonta. Nell'altro match di giornata, si spegne la 'garra' dell'Uruguay, che cede di schianto 33-7 contro una concreta Georgia. A questo punto, Galles a parte, è tutto in gioco per il 2° posto di questo equilibratissimo gruppo D.