Sei Nazioni U20, stasera Italia-Inghilterra

Seconda giornata del torneo Under 20 riservato ai giovani rugbisti. Azzurrini in casa contro i campioni in carica dell’Inghilterra, stasera live alle ore 20 su Sky Sport Uno. Sempre oggi, anche Francia-Irlanda, in diretta alle 21 su Sky Sport Arena

Su Sky il Sei Nazioni U20, il torneo riservato ai giovani rugbisti europei, talenti di oggi e campioni del futuro, che oggi, venerdì 11 febbraio, daranno vita alla seconda giornata dell’edizione 2022.

Italia-Inghilterra live alle 20 su Sky Sport Uno

Su Sky e in streaming su NOW tutti i match dell’Italia in diretta, con gli Azzurrini del CT Massimo Brunello pronti a scendere in campo nella sfida più attesa, quella contro i campioni in carica dell’Inghilterra. Match in programma allo Stadio Comunale di Monigo (Treviso) alle ore 20, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. All’esordio, sconfitta in trasferta per l’Italia, battuta a Parigi dalla Francia, vittoria in Scozia, invece, per l’Inghilterra. Dopo gli inglesi, gli Azzurrini affronteranno il 25 febbraio a Cork l’Irlanda, l’11 marzo, ancora a Monigo, la Scozia e, infine, il 20 marzo a Colwyn Bay il Galles.