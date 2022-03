Italrugby tra polemiche post Irlanda e Scozia

Quanto successo domenica a Dublino, con l’Italia ridotta in tredici uomini dopo l’espulsione di Hame Faiva e le contestuali e necessarie per regolamento uscite di Toa Halafihi e Pierre Bruno e l’ingresso di Ivan Nemer, non ha lasciato certamente indifferente il mondo del rugby internazionale. Al termine della sfida coach Kieran Crowley ha parlato di regola da rivedere e della necessità di adattarsi alla stessa da parte dell’Italia, ma anche di come non se la sia sentita di schierare lo stesso italo-argentino Nemer come tallonatore in un match di questo livello.

Aspetto quest’ultimo altrettanto comprensibile, però Nemer in passato – dimostrazione lo sono stati in lanci in touche più che positivi – ha giocato come numero 2 e forse schierandolo come tallonatore, si sarebbe potuto evitare un passivo così pesante con oltre 50 punti di scarto e 9 mete complessive subite.

Certo con i se e i ma la storia non viene mai scritta e probabilmente l’Italia sarebbe potuta capitare in un pomeriggio no anche restando in parità numerica e non finendo addirittura in dodici dopo il cartellino giallo nel finale a Braam Steyn.