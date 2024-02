Quesada: "E' una base per costruire il futuro"

L'esordiente CT Quesada è soddisfatto al termine del match perso di misura con l'Inghilterra: "Questa partita è la base per costruire il futuro. Abbiamo portato gli inglesi a giocare il match che avevamo pianificato. Bene la difesa e l'atteggiamento, con la squadra che non si è mai arresa. E' questo che vogliamo dare ai tifosi". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ITALIA-INGHILTERRA, GLI HIGHLIGHTS